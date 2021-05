Date Movie 1. Juni

Endlich hat die unheilbare Romantikerin Julia Jones es geschafft: Mit Grant Fonckyerdoder, einem Gentleman der alten britischen Schule, hat sie den Mann fürs Leben getroffen. Die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren, und Grant muss sich mit Julias chaotischer Familie herumschlagen. Da taucht zu allem Überfluss auch noch die zickige Andy am Ort des Geschehens auf und sorgt für gewaltige Verstimmung. Denn sie brennt vor Eifersucht und versucht alles, die Hochzeit ihres besten Freundes zu sabotieren.

Ex Machina 2. Juni

Ein junger Programmierer hat einen Wettbewerb gewonnen und wird auf das entlegene Anwesen seines Chefs eingeladen. Dort trifft er auf eine schöne und verwirrende Roboterfrau (Alicia Vikander).

Run All Night 2. Juni

Jimmy Conlon (Liam Neeson), Mafioso und Auftragskiller aus Brooklyn, muss sich gegen seinen ehemaligen Chef (Ed Harris) stellen, um seinen Sohn und dessen Familie zu beschützen.

Die Addams Family 3. Juni

Die scheinbar dysfunktionale Horrorfamilie Addams stellt sich als sehr liebevolle Umgebung heraus – wenn man von den seltsamen Vorkommnissen in ihrem Spukhaus mal absieht.

SMS für Dich 3. Juni

Clara schickt immer noch SMS an die Nummer ihres verstorbenen Freundes. Eines Tages bekommt sie Antworten, denn die Nummer wurde neu vergeben...

White Boy Rick 4. Juni

Detroit in den 1980 er Jahren: Auf dem Höhepunkt der Crack-Epidemie und des Kampfes gegen Drogen, wirbt die Polizei den Teenager Rick Wershe als Informant an. Im Laufe der Zeit gerät er immer tiefer in den Drogenhandel. Als der Polizei die Sache zu heiß wird und sie Wershe schließlich fallen lässt, wird dieser zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

In ihrem neuesten Animationsabenteuer entführen Dreamworks Animation und Pearl Studio euch auf eine epische Abenteuerreise von den pulsierenden Straßen Shanghais hin zu den atemberaubenden Schneelandschaften des Himalayas.

Abominable 6. Juni

Ein Mann, der seit einem Kletterunfall schwer behindert ist, kehrt als Teil seiner Rehabilitation in seine Hütte im Wald zurück. Aber auf das, was er dort erleben muss, war er in keiner Weise vorbereitet.

Katakomben 7. Juni

Tief unter den Straßen von Paris winden sich kilometerlange Schluchten, die ewige Ruhestätte zahlloser Seelen. Als sich ein Team von Archäologen aufmacht, um das dunkle Labyrinth zu erforschen, entdeckt es ein grauenvolles Mysterium, das diese Totenstätte eigentlich für immer bewahren sollte.

Eine Frau mit berauschenden Talenten 8. Juni

Fintenreich, französisch, fabelhaft: die großartige Isabelle Huppert beweist ihr riesiges Komödientalent und flunkert sich mit großer Schlagfertigkeit durch die Königsdisziplinen unter den Männerdomänen. Regisseur Jean-Paul Salomé gelingt mit seinem Film eine herrlich scharfsinnige und beschwingte Verwechslungskomödie auf höchstem Humor-Niveau.

Train to Busan 8. Juni

Kaum steigt Seok-woo mit seiner Tochter in die Bahn Richtung Busan ein, breitet sich im Schnellzug eine Infektion rasant aus und verwandelt Fahrgäste in blutdürstige Zombies. Nur knapp entkommen beide samt einer kleinen Gruppe dem Tod. Als die Überlebenden an einem vermeintlich sicheren Bahnhof aussteigen, werden sie von unzähligen Untoten attackiert – die einzige Rettung bietet der Zug.

Peninsula 8. Juni

Fortsetzung von „Train to Busan“: Vier Jahre nach der Zombie-Invasion Südkoreas kehrt Soldat Jung-seok widerwillig auf die unter Quarantäne gestellte Halbinsel zurück, um die Ladung eines LKWs mitten im von Untoten überfluteten Seoul zu sichern. Neben den bösartigen Zombie-Horden stellt sich ihm allerdings eine mysteriöse Miliz in den Weg. Es startet ein Wettlauf um Leben und Tod, um aus der Stadt zu fliehen.

Seoul Station 8. Juni

Die rebellische Hyun-suen ist von zu Hause ausgerissen und lebt mit ihrem nichtsnutzigen Freund in einem kleinen Apartment, für das ihr aber das Geld ausgeht. Als der Freund plötzlich gewalttätig wird und sie zur Prostitution zwingen will, bleibt ihr keine Wahl, als erneut die Flucht zu ergreifen. Zeitgleich ist ihr sich sorgender Vater auf der Suche nach ihr und verpasst sie um Haaresbreite.

Brücke nach Terabithia 9. Juni

Leslies überschäumende Phantasie beflügelt auch Jesses geheime Vorstellungskraft. In einem Wald schaffen sich beide ihre Phantasiewelt, „Terabithia“. Ein magisches Königreich zauberhafter Schönheit voller gefährlicher Abenteuer.

High Society 10. Juni

Die adelige Familie von Schlacht und die Unterschichtfamilie Schlonz erfahren 26 Jahre nach der Geburt ihrer Töchter, dass diese im Krankenhaus vertauscht wurden.

Während des Kalten Krieges verbünden sich der CIA-Agent Solo und der KGB-Agent Kuryakin, um eine internationale Organisation zu hindern, eine weltweite Katastrophe zu verursachen.

Rendezvous mit Joe Black 11. Juni

Als Joe Black sich nach der schönen Susan Parrish, einer Zufallsbekanntschaft, umdreht, übersieht er ein heranrasendes Auto. Tage später begegnet Susan ihm wieder. Da sie den Unfall nicht bemerkt hat, wundert sie sich, dass Joe sie nicht wiedererkennt. Doch das ist gar nicht möglich, denn Susan steht der Tod gegenüber – in Gestalt von Joe Black. Er ist gekommen, um ihren Vater in sein Reich zu holen.

The Big Short 12. Juni

Nach der wahren Geschichte von vier Außenseitern, die das kommen sehen, wovor Großbanken, Medien und Regierung die Augen verschließen: den globalen Zusammenbruch der Wirtschaft. Sie fassen einen Plan, um am Zusammenbruch zu verdienen und sind danach gemachte Männer.

Der kleine Prinz 12. Juni

Der kleine Prinz und Fuchs leben glücklich auf ihrem Asteroiden B612 – unbehelligt von der Schlange, die sicher im Zeichenblock des kleinen Prinzen eingesperrt ist. Das neue Abenteuer beginnt, als die Rose ihren Herzenswunsch äußert: Sie will einmal ihre Heimat sehen, den Planeten der Rosen.

Urlaubsreif 13. Juni

Adam Sandler und Drew Barrymore spielen die Hauptrollen als alleinerziehende Eltern, deren Familien sich in der afrikanischen Savanne wiederfinden, um gemeinsame Flitterwochen zu verbringen.

Da geht noch was 14. Juni

Bei Conrad läuft's gut – bis seine Mutter seinen griesgrämigen Vater verlässt und der besoffen in den Pool fällt. Aus Sicherheitsgründen zieht Conrad samt Sohn bei seinem Vater ein und obwohl es anfangs hakt, werden die kaputten Familienbande wieder repariert.

Kate Taylor (Kristin Scott Thomas) ist eine scheinbar perfekte Offiziersgattin. Die Ungewissheit, die sie während des Auslandseinsatzes ihres Mannes empfindet, überspielt sie in der Öffentlichkeit mit einem strahlenden Lächeln. Eine Freizeitgruppe soll sie und die anderen Ehefrauen der Militärbasis auf andere Gedanken bringen. Warum nicht einen Chor gründen?

Boss Level 16. Juni

Hinter dem Horizont 16. Juni

Chris Nielsen (Robin Williams), ein erfolgreicher Arzt, stirbt bei einem tragischen Autounfall. Er erwacht irgendwo hinter dem Horizont, in einem Jenseits, wo all seine Träume und Fantasien zum Leben erwachen. In diesem himmlischen Paradies versucht Chris, seine Frau zu finden, die Selbstmord begangen hat.

Die amerikanische Schauspielerin Jean Seberg (Kristen Stewart) sorgt Ende der 1960er Jahre nicht nur durch ihre Filmrollen, sondern auch durch ihr Engagement für die radikale Bürgerrechtsbewegung der Black Panthers für Aufsehen. Eine Affäre mit einem Aktivisten der Bewegung wird ihr zum Verhängnis: Von nun an hat das FBI sie im Visier.

Der geilste Tag 19. Juni

Andi (Matthias Schweighöfer) und Benno (Florian David Fitz) sterben bald... also beschließen die beiden, den geilsten Tag ihres Lebens zu genießen. Da sie keinen Knast fürchten müssen, reisen sie mit ergaunertem Geld nach Afrika.

Die nächste Generation der Griswolds ist da. Rusty Griswold (Ed Helms) tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Damit die Familie wieder mehr zusammenrückt, macht er mit seiner Frau Debbie (Christina Applegate) und ihren beiden Söhnen eine Reise durch das Land zur „Walley World“, Amerikas beliebtestem Familien-Erlebnispark.

Focus 19. Juni

Will Smith als Trickbetrüger, der von seiner Schülerin Jess (Margot Robbie) mehr als abgelenkt wird.

Daniel Craig spielt einen der Bielski-Brüder, die um 1941 einen Partisanenkampf gegen die Nazis beginnen, um jüdische Flüchtlinge zu beschützen.

The Grudge 22. Juni

Reboot des Horrorklassikers, bei dem eine alleinerziehende Detektivin einem bösen Geist auf die Spur kommt und das Leben ihrer ganzen Familie riskiert.

San Andreas 23. Juni

Dwayne Johnson spielt einen Hubschrauberpiloten, der seine Exfrau sucht, nachdem San Francisco bei einem katastrophalen Erdbeben zerstört wurde. Gemeinsam machen sie sich nach Los Angeles auf, um dort die gemeinsame Tochter zu retten.

Skyfire 24. Juni

Nachdem die Frau des Geologen Wentao Li auf der Insel Tianhuo bei einem Vulkanausbruch starb, wollte er sie nie weder betreten. Seine Tochter, eine Forscherin blieb dort. Jetzt droht ein neuer Ausbruch und Wentao muss sich der Gefahr stellen, wenn er seine Tochter retten will.

In einem Land vor unserer Zeit 25. Juni

In einem längst vergangenen Zeitalter der grollenden Vulkane und gefährlichen Erdbeben ist der kleine Brachiosaurier Littlefoot, nach dem plötzlichen Tod seiner Mutter, ganz alleine. So macht er sich auf, das „Große Tal“ zu finden, in dem es noch Nahrung im Überfluss geben soll. Dabei trifft er auf vier weitere Jungsaurier, die sich ihm auf seiner Suche anschließen.

Red Cliff 27. Juni

Mit diesem historischen Monumentalfilm von John Woo hat er die bislang teuerste asiatische Produktion auf die Beine gestellt. Im Jahr 208 n. Chr. Versuchen die Herrscher zweier verfeindeter Reiche mit einem irrsinnigen Truppenaufwand, das jeweils andere Reich zu besiegen.

Big Mamas Haus 2 27. Juni

Und wieder verwandelt sich FBI-Agent Malcolm Turner in die 70-jährige und übergewichtige Big Mama. Diesmal schleust er sich als Kindermädchen in die Familie des Software-Spezialisten Tom Fuller ein, der im Verdacht steht, ein Computervirus an Terroristen verhökern zu wollen. Ziemlich bald machen Fullers abgedrehte Kids samt Mutter ihrer Nanny das Leben genauso schwer wie der Fall.

Voll Normaaal 28. Juni

Tom Gerhardt und Hilmi Sözer spielen Tommie und Maria, zwei Loser aus Köln-Kalk. Bei ihrem Versuch, ihre Lieblings-Pornodarstellerin Gianna S. bei einem Live-Auftritt zu sehen, machen sie sich reihenweise Feinde und werden schließlich sogar aus Köln verbannt.

Equilibrium 28. Juni

Der Knastcoach 30. Juni