Film Verfügbar ab:

Die 17-jährige Stella leidet an einer unheilbaren Krankheit. Obwohl sie die meiste Zeit im Krankenhaus verbringt und mindestens vier Schritte Abstand zu anderen Menschen halten muss, versucht sie ein ganz normales Teenager-Dasein zu führen. Als ein neuer Patient auf die Station kommt, wird ihr Leben vollkommen auf den Kopf gestellt.

Eheberaterin Ava (Mandy Moore) und Weinexperten Charlie (Kellan Lutz) sind frisch verheiratet, als Ava erfährt, dass sich ihre Eltern scheiden lassen wollen. Bei dem Versuch, deren Ehe zu retten, vernachlässigt sie ihre eigene immer mehr.

In diesem Abenteuerfilm nach einer Erzählung von Stephen King suchen vier 12-jährige Jungen in den 50er-Jahren nach einem verschwundenen Jungen.

Nach „Harry Potter“ hat sich Daniel Radcliffe auf mehrere schräge Filmprojekte eingelassen. „Horns“ ist eins davon. Er spielt darin Ignatius „Ig“ Perrish, dem vorgeworfen wird, seine Freundin getötet zu haben. Eines morgens wacht er mit Hörnern an der Stirn auf und alle Leute beginnen, ihm ihre dunkelsten Geheinisse zu erzählen. Mit dieser Fähigkeit versucht er, den Mord aufzuklären.

Casey (Jesse Eisenberg) wird auf der Straße angegriffen und beschließt daraufhin, Selbstverteidigung zu lernen. Mehr und mehr wird er dabei in eine Macho-Welt der Brutalität gezogen, gegen die er schließlich rebelliert – was zu einem Kampf mit seinem „Meister“ führt.

Ein Film über den großartigen Physiker Stephen Hawking, gespielt von Eddie Redmayne, der dafür unter anderem den Oscar bekommen hat. Hawking studiert in Cambridge, als er an ALS erkrankt. Trotzdem lässt er sich nicht unterkriegen und obwohl ihm nur wenige Jahre vorausgesagt werden, wird er fast 80 und entwickelt in dieser Zeit revolutionäre Thesen über die Entstehung des Weltalls.

Der Prinz aus Zamunda 2 05.03.

Bart Bromley (Tye Sheridan, Ready Player One), ist ein autistischer Hotelnachwächter. Um Sozialkompetenz zu lernen, überwacht er die Hotelgäste mit Kameras. Als ein Mord geschieht, wird er zum hauptverdächtigen. Seine Kameraaufnahmen könnten ihn entlasten, aber er verschweigt ihre Existenz.

Ein Professor wird verdächtigt, als eine seiner Studentinnen verschwindet. Immer mehr Beweise sprechen gegen ihn und seine Erinnerungslücken helfen auch nicht gerade, den Verdacht zu entkräften.

Die Geschichte des US-Eishockeyteam „Pittsburgh Penguins“, das sich in den Nationalclub der russischen Roten Armee eingekauft hat, um dort Eishockey zu einem Showevent mit Stripperinnen, Bären und Bier zu machen.

Die Cowboys Jack und Ennis werden auf Brokeback Mountain als Schafhirten engagiert. Sie verlieben sich ineinander. Doch wegen der Moralvorstellungen bleiben ihnen nur getrennte Wege. Beide heiraten, gründen Familien - und kommen doch nicht voneinander los.

Jack Malik wird während eines weltweiten Stromausfalls angefahren. Als er wieder wach wird, lebt er in einer Welt, in der die Beatles nie existiert haben... aber er kennt all ihre Songs und wird mit ihnen schnell weltbekannt.

Der erste Teil der Trilogie um den Milliardär Christian Grey, der die junge Studentin Anastasia zu seiner Sexsklavin machen will, aber lernen muss, dass Macht nicht alles ist.

Les Filles Du Soleil 10.03.

Eine Gruppe weiblicher, kurdischer Widerstandskämpfer, alle ehemalige Geiseln islamistischer Extremisten, will ihr Land befreien.

Der 12-jährige Hugo (Asa Butterfield) lebt 1931 allein auf dem Dachboden des Pariser Bahnhofs. Jeden Tag hält er die vielen Uhren dort in Schuss, wird aber vom strengen Stationsvorsteher (Sacha Baron Cohen) gejagt. Er lernt die neugierige Isabell (Chloe Grace Moretz) kennen, die ein Geheimnis seines Vaters lösen kann, denn sie hat den Schlüssel zu der aufziehbaren Figur, die sein Vater ihm hinterlassen hat.

Einbrecher Denis bricht in die Villa eines Unternehmers ein, der einen Schlaganfall hatte und nicht sprechen kann. Dessen Enkelin, die angehende Polizistin Charlotte, hält ihn für den Pfleger des Großvaters. Der kann nicht sprechen und deswegen die Sache nicht aufklären. Zu allem Überfluss verliebt sich Denis auch noch in Charlotte.

Im zweiten Weltkrieg sollen fünf Soldaten ein Schloss in Frankreich gegen die Nazis zu verteidigen. Doch schon bald stellen sie fest, dass es innerhalb des Schlosses eine Bedrohung gibt, die schlimmer als alles von draußen ist.

In einem Hochleistungscamp sollen Schüler um einen der begehrten Plätze an der renommierten Rowald-Universität kämpfen. Als ein Mord geschieht, werden zunächst die Falschen verdächtigt und erst am Ende wird kommt heraus, was in dem Camp wirklich geschehen ist.

Computeranimierter Film, der auf dem Videospiel „Resident Evil“ beruht.

Spannender Thriller, in dem Emily Blunt eine frustrierte FBI-Agentin spielt, die mitten im Krieg gegen die Drogen an der mexikanischen Grenze steckt. Dabei stellt sie mehr und mehr fest, dass in diesem Krieg offenbar alle Mittel erlaubt sind – auch die miesesten.

Die Teile 1 und 2 der ersten Reihe der „Fantastischen Vier“. Noch in der Besetzung mit Jessica Alba und Chris Evans. In Teil 1 kommen sie als Team zusammen. Teil 2 verlangt nicht weniger als die Rettung der Welt von ihnen.

Die Journalistin Kim Barker (Tina Fey) sucht nach einem Neuanfang und so lässt sie sich als Kriegsberichterstatterin nach Kabul schicken. Doch das Leben dort stellt sich als ganz anders heraus, als erwartet. Kaum einer ihrer Berichte wird ausgestrahlt und so wendet sie sich – wie die anderen – Sex, Drogen und Alkohol zu.

Eine Arzttochter und ein Arbeitersohn verlieben sich ineinander, was besonders dem Vater des Mädchens gar nicht passt. Er versucht alles, um die beiden auseinanderzubringen, weil er um die Zukunft seiner Tochter fürchtet. Die beiden müssen um ihre erste Liebe kämpfen.

Rund 30 Jahre nach Dem Ersten „Jumanji-Film“ Mit Robin Williams wurde die Idee etwas „renoviert“: Jetzt werden vier Jugendliche in ein Videospiel gezogen, das sie lösen müssen, um aus Jumanji herauszukommen. Riesenspaß mit Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black und Kevin Hart.

Zwei kleine Mädchen verschwinden und man verdächtigt einen geistig zurückgebliebenen. Als der nach einiger Zeit freigelassen wird, entführt ihn der Vater (Hugh Jackman) eines Mädchens und foltert ihn im Keller, um den Aufenthaltsort der Kinder zu erfahren. Währenddessen ermittelt ein Detektive (Jake Gyllenhaal) in eine andere Richtung.

Krimidrama mit 50 Cent, Robert De Niro und Forest Whitaker. Ein junger Mann will in die Fußstapfen seines ermordeten Vaters treten und ebenfalls Cop werden. Schnell stellt er fest, dass sich Vorstellung und Realität stark unterscheiden und es schwer ist, Gut und Böse auseinanderzuhalten. Als er sich gegen seine korrupten Kollegen stellt, kommt es zur Katastrophe.

Bildgewaltiges Monumentalwerk von Oliver Stone, in dem die Geschichte von Alexander der Großen (Colin Farrell) erzählt wird.

2015 wurde die Geschichte der „Fantastischen Vier“ noch einmal aufgerollt. Wieder werden vier Leute durch Strahlung verändert und müssen sich einem fünften entgegenstellen, den die Macht verrückt gemacht hat. Bessere Tricks, aber nicht unbedingt der bessere Film.

Dritter Teil einer Trilogie um einen vom FBI gejagten Attentäter. Jetzt tötet er den Präsidenten der USA und wird daraufhin in die Enge getrieben. Doch auch dem FBI ist klar, dass er sich nicht einfach ergeben wird.

Unter dem Namen „Harold and Kumar“ wurden mehrere „Stoner-Filme“ gedreht. Dabei geht es im Wesentlichen um zwei bekiffte Freunde, die eigentlich nur zu einem Hamburger-Laden fahren wollen, woraus sich ein absurder Roadtrip entwickelt.

Puppenspieler Craig Schwartz (John Cusack) arbeitet im siebeneinhalbten Stockwerk eines Bürogebäudes, in dem er eines Tages eine kleine Tür entdeckt. Diese führt direkt in den Kopf von John Malkovich. Gegen Eintritt lässt er nun verschiedene Personen in den Kopf des Stars krabbeln, die ihn dadurch steuern können.

Edison (Benedict Cumberbatch) und Westinghouse (Michael Shannon) streiten um 1880 über die ihrer Meinung nach richtige Stromversorgung der USA. Dabei greift Edison zu den übelsten Mitteln, obwohl er insgeheim weiß, dass sein Plan Schwächen hat.

Ein wirklich schräges Action-Abenteuer mit Daniel Radcliffe (Harry Potter): Ein Videospielentwickler wird dazu gezwungen, bei einem Spiel auf Leben und Tod mitzumachen. Dazu werden seine Hände an Pistolen geschraubt und nun muss er in seinem Bademantel vor den Gegnern fliehen.

Kurzfilm mit vielen bekannten Darstellern: Zwei Drittklässlerinnen brechen in die Schule ein, um die armen Goldfische zu retten, die in Einzelgläsern im Klassenraum „gefangen gehalten“ werden.

Liebesdrama mit dem Real-Live-Ehepaar Michael Fassbender und Alicia Vikander. Ein Kriegsveteran zieht auf eine Insel und wird Leuchtturmwärter. Er verliebt sich in eine junge Frau und heiratet, doch jedes ihrer Kinder kommt tot zur Welt. Da werden ein toter Mann und ein Säugling in einem Boot angeschwemmt...

Ein ehemaliger Geheimagent ist froh, mit seinem Job nichts mehr zu tun zu haben. Doch dann wird seine Tochter entführt, um ihn dazu zu zwingen, den Russen geheime Akten zu besorgen. 24 Stunden bleiben ihm, den Auftrag zu erfüllen und seine Tochter zu befreien.