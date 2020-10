In den Kinos werden Filme verschoben, also müsst ihr im TV nach Neuigkeiten gucken. Wir stellen euch auch in diesem Monat die Film-Neuheiten bei Amazon Prime Video vor. Hier erfahrt ihr, was es im November zu sehen gibt.

Der Film-November bei Amazon Prime bringt die übliche Mischung: Ein paar neue Filme, ein paar Klassiker, neue Serien und Staffelfortsetzungen. Praktisch ist, dass ihr etwa beide Teile von „Independence Day“ zur gleichen Zeit präsentiert bekommt, damit ihr erst die grundlegende Story noch einmal sehen könnt. Bevor es an die Fortsetzung geht.

Wie immer gilt: Die Zusammenstellung kann sich im Laufe des Monats ändern. Möglicherweise verschiebt Amazon noch einige Titel, tauscht sie aus oder verzichtet darauf.

Neue Serien und Staffeln bei Amazon Prime

„The Handmaid‘s Tale“ geht bei Amazon endlich in die dritte Staffel und anschließend könnt ihr euch gleich auf drei völlig neue Serien freuen, zu denen es leider noch nicht viel Infomaterial gab. „Motherland: Fort Salem“ spielt in einem alternativen Amerika, in dem Hexen zusammen mit der Armee sich terroristischen und andere Attacken entgegenstellen – mit Kampfmagie.

Serie Verfügbar ab The Handmaid‘s Tale: Der Report der Magd – Staffel 3 01.11. El Presidente – Staffel 1 – aktuell mit Untertitel 06.11. The Pack – Staffel 1 20.11. Motherland: Fort Salem – Staffel 1 20.11.

Amazon Prime im November: Neue Filme

Im November zeigt Amazon zu etwa gleichen Teilen wirklich neue Filme und „Hollywood-Klassiker“. Auch wenn man die meisten Filme schon kennen dürfte, ist bei einigen ein Wiedersehen sicher nett. Unter den Neuigkeiten finden sich lohnenswerte Streifen, die es hierzulande vermutlich nie ins Kino geschafft hätten.

Amazon Prime: Filme und Serien für Kinder

Der Monat bietet für die Kids ein paar Animationsfilme sowie eine neue Staffel von „Schloss Einstein“.

