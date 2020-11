Aktuell gibt Amazon noch bis zum Montag bestimmten Kunden einen kostenfreien Bonus mit. Was also erhalten die Käufer? GIGA verrät was dahintersteckt.

Normalerweise gibt's die bekannten Geschenkkarten für Apples App Store und iTunes meist bei den Discountern wie Aldi oder auch Lidl zeitweise günstiger, beziehungsweise mit einem Bonusguthaben. Man muss dann also in die Geschäfte stürmen und sich die Apple-Karten direkt vor Ort holen. Wesentlich bequemer geht's da aktuell bei Amazon zu, denn der größte Onlineshop der Welt verschickt die Gutscheincodes direkt per E-Mail und das Bonusguthaben wird unmittelbar bei der Einlösung im App Store bzw. iTunes Store gewährt.

Apple-Karten: 15 Prozent Bonusguthaben bei Amazon

Amazon: Geschenke für Apple-Nutzer, Karten mit 15 Prozent Extra-Guthaben

Und soviel gibt's momentan: Wer zwischen dem 6.10.2020 und dem 12.10.2020 bei Amazon eine Geschenkkarte für Apples App Store und iTunes im Wert von 25, 50, 100 Euro oder einen Individualbetrag (ab 25 Euro aufwärts) erwirbt, der bekommt ein Bonusguthaben in Höhe von 15 Prozent. Rein rechnerisch entspricht dies dann einem Rabatt von circa 13 Prozent auf den Karten. Konkret die Geschenkwerte bei den üblichen Kartenwerten im Überblick:

25 Euro bezahlen, 28,75 Euro Guthaben bekommen

50 Euro bezahlen, 57,50 Euro Guthaben bekommen

100 Euro bezahlen, 115 Euro Guthaben bekommen

Wichtig zu wissen: Wer das Bonusguthaben erhalten möchte, der sollte mit der Einlösung nicht zu lange warten, denn nur wer den Code bis zum 26. Oktober einlöst, der bekommt dann auch das Guthabengeschenk. Ausgeben muss man den Betrag natürlich nicht sofort. Wie üblich wird der Wert mit der Apple ID verknüpft und bleibt dort als Guthaben auch bestehen – keine Eile also, falls man noch nicht wissen sollte, was man sich dafür holen möchte.

Gut zu wissen, der Prime Day von Amazon klopft wieder an die Tür – am 13. und 14. Oktober ist es soweit:

Wie kann man das Guthaben verwenden?

Die Verwendung des Guthabens steht einem selbstverständlich frei, die Karten lassen sich beim Kauf von Musik, Filmen und natürlich auch Apps für iPhone, iPad und den Mac verwenden. Apples iTunes Store, App Store oder Mac App Store stehen also zur Verfügung.

Apple-Karten: 15 Prozent Bonusguthaben bei Amazon

Was ebenso funktioniert: Abonnent-Kosten für die über Apple gebuchten Services reduzieren. Daher kann der Kunde beispielsweise iCloud-Speicherplatz oder auch den Streaming-Dienst Apple Music günstiger abonnieren. Doch aufgepasst: Für E-Books kann solches Guthaben nicht verwendet werden, die deutsche Buchpreisbindung macht dies unmöglich. Auch für Hardware im Apple Store lassen sich die Karten nicht verwenden.