Amazon-Kunden sollten jetzt aufpassen: Für kurze Zeit habt ihr die Möglichkeit, mit minimalem Aufwand einen Gutschein über 5 Euro abzustauben. Wer an der Aktion teilnehmen kann und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Amazon: Podcast hören & 5 € abstauben

Amazon will seinen Kunden ganz offensichtlich das Podcast-Programm bei Amazon Music schmackhaft machen, denn aktuell gibt's 5 Euro geschenkt, wenn ihr nur eine Folge anhört. Einziger Haken: Es kommen nicht alle Personen in den Genuss des Gutscheins, sondern lediglich „teilnahmeberechtigte Amazon Music Mitglieder“. Ob ihr zu den Auserwählten gehört, erfahrt ihr am schnellsten, indem ihr die Aktionsseite aufruft. Falls ihr teilnahmeberechtigt seid, erscheint folgendes Bild:

Ja, bei Amazon Music gibt's auch Podcasts (Bildquelle: Amazon/Screenshot)

5 € für Amazon: So bekommt ihr den Gutschein

Überprüft auf dieser Aktionsseite, ob ihr teilnahmeberechtigt seid

Streamt bis spätestens 23. Mai 2023 (23:59:59 Uhr) eine ganze Podcastfolge auf Amazon Music

Innerhalb von 7 Tagen wird euch ein Gutschein in Höhe von 5 Euro per E-Mail zugesendet

Dieser kann innerhalb der nächsten 30 Tage ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro für Artikel auf Amazon.de mit „Verkauf und Versand durch Amazon" eingelöst werden

Welche Bedingungen gelten?

Neben den oben genannten Bedingungen, solltet ihr folgendes beachten:

Das Angebot gilt nur für die ersten 5.000 teilnahmeberechtigten Kunden. Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden, die die Nutzungsbedingungen erfüllen.

Das Angebot ist nicht übertragbar und darf nicht weiterverkauft werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Das Angebot gilt ausschließlich für Amazon Music Mitglieder (Probemitgliedschaften ausgeschlossen).

Jeder teilnahmeberechtigte Amazon Kunde kann nur einmal an dieser Aktion teilnehmen.

Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.

Es gelten die Einlösebedingungen für Aktionsgutscheine.

Alle Teilnahmebedingungen entnehmt ihr der Aktionsseite bei Amazon

