Amazon zückt den Rotstift: Im Rahmen seiner Black-Friday-Angebote, die der Onlinehändler bereits am heutigen Donnerstag auflegt, hat Amazon ein starkes Lenovo-Tablet um 90 Euro reduziert. Das Lenovo Tab M10 FHD Plus ist ein echter Kassenschlager und nicht umsonst sogar in der Top 10 der beliebtesten Tablets bei Amazon vertreten.

Lenovo Tab M10 FHD Plus: Amazon verkauft Tablet für 139 Euro

Muss es immer ein iPad sein? Wer den berühmten „Apple-Zuschlag“ nicht zahlen möchte, findet auch von anderen Herstellern hervorragende Tablets. Dazu gehört das Lenovo Tab M10 FHD Plus, das bei Amazon derzeit für schmale 139 Euro angeboten wird – und damit 90 Euro günstiger als sonst.

Das Lenovo-Tablet besitzt eine Bilddiagonale von 10,3 Zoll und kommt auf eine Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixel. Dank der hohen Auflösung und des IPS-Displays eignet sich das Lenovo Tab M10 FHD Plus auch als ideales Couch-Tablet zum Surfen oder Filme gucken. Der Multimedia-Anspruch wird durch die zwei nach vorn gerichteten Stereolautsprecher unterstrichen, die auch den modernen Soundstandard Dolby Atmos unterstützen.

Unter der Haube arbeitet ein Vierkern-Prozessor mit einer maximalen Taktrate von 2,3 GHz, dem 4 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen. Für eine flotte Alltagsperformance sollte also gesorgt sein. Bei rechenintensiven Aufgaben wie Videoschnitt oder aufwändigen 3D-Spielen kommt das Lenovo-Tablet aber an seine Grenzen. Der 5.000-mAh-Akku ermöglicht laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 9 Stunden beim Surfen, als Softwarebasis kommt Android 10 zum Einsatz. Insgesamt stehen 64 GB Speicher für Nutzerdaten zur Verfügung. Verpackt ist die Technik in einem schicken Metallgehäuse.

Lenovo-Tablet ideal für einfache Tätigkeiten

Regulär verlangt Amazon für das Lenovo Tab M10 FHD 229 Euro, jetzt bietet der Onlinehändler das Tablet aber für 139 Euro an. Das entspricht einem starken Rabatt von 39 Prozent. Bei über 3.700 Bewertungen erhält das Lenovo-Tablet im Durchschnitt 4,5 von 5 Sternen und kommt damit bei Amazon-Kunden hervorragend an. Aktuell steht es außerdem auf Platz 5 der beliebtesten Tablets bei Amazon. Wer ein einfaches Multimedia-Tablet zum gelegentlichen Surfen, Filme gucken oder Checken von E-Mails oder Facebook sucht, macht hier wenig falsch.

