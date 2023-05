Ohne jede Vorankündigung hat Amazon einen neuen Sterne-Shop auf ihrer Webseite eingeführt. Dieser präsentiert euch auf einen Blick nur die besten Produkte. Was es mit diesem neuen Feature auf sich hat, erklären wir euch hier.

Amazons Sterne-Shop zeigt bestbewertete Produkte zum reduzierten Preis

Amazon hat heimlich und ohne großes Aufsehen eine neue Kategorie auf ihrer Webseite eingeführt: den Sterne-Shop. Diesen Shop könnt ihr nicht so einfach finden, es sei denn, ihr habt einen Direktlink (bei Amazon ansehen). Dort verspricht der Versandgigant, eine breite Palette der von Kunden am besten bewerteten Produkte übersichtlich zusammengestellt zu haben. Ganz gleich, ob ihr Elektronik, Haushaltswaren, Spielzeug oder Mode sucht – ihr solltet hier alles finden können. Es gibt jedoch eine Bedingung: Das zum Verkauf angebotene Produkt muss mindestens 4 von 5 Sternen erhalten haben und gerade reduziert im Angebot sein. Insgesamt also eine tolle Möglichkeit, hochwertige Produkte zum Sparpreis zu finden.

Kein Fehlkauf mehr: Top-Produkte zum kleinen Preis auf einen Blick

Wir haben uns den neuen Sterne-Shop genauer angeschaut und können bestätigen, dass nur Produkte angeboten werden, die gute bis sehr gute Bewertungen von Kunden erhalten haben und aktuell reduziert sind.

Ihr könnt hier zum Beispiel die Apple-AirTag im 4er-Pack mit 4,7 von 5 Sternen bei 64.000 Bewertungen finden, ebenso wie der AVM FRITZ!Repeater 1200 AX mit ebenfalls 4,7 von 5 Sternen. Von einer JBL-Bluetooth-Box (4,7 von 5 Sternen) bis zu Wäscheständern (4,6 von 5 Sternen) ist hier so ziemlich alles vertreten. Das Beste daran ist natürlich, dass euch nur Produkte gezeigt werden, die von anderen Kunden bereits getestet und für gut oder sehr gut befunden wurden. Das erspart euch die mühselige Suche und unnötige Retouren, falls die Qualität des gelieferten Produkts nicht den Versprechungen entspricht.

Apple AirTag 4er Pack Statt 129 Euro UVP: GPS-Tracker von Apple im 4er-Pack. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2023 16:31 Uhr

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX Statt 95 Euro UVP: Wi-Fi 6 Repeater mit zwei Funkeinheiten: 5-GHz-Band (bis 2.400 Mbit/s), 2,4-GHz-Band (bis 600 Mbit/s). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2023 15:18 Uhr

JBL Flip Essential 2 Statt 99,99 Euro UVP: Bluetooth-Box in Schwarz – Wasserdichter, portabler Lautsprecher mit herausragendem Sound. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2023 16:33 Uhr

Leifheit Pegasus 180 Solid Plus Statt 50,99 Euro UVP: Standtrockner mit stabilem Stand, Wäscheständer für lange Wäsche, Flügelwäschetrockner für platzsparende Aufbewahrung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2023 16:35 Uhr

