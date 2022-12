Wenn ihr aktuell auf der Suche nach etwas Unabhängigkeit vom Stromnetz seid und einen Solargenerator anschaffen wollt, dann könntet ihr bei Otto und Amazon zuschlagen. Dort wird das „Anker 757 PowerHouse“ mit einer Speicherkapazität von 1.229 Wh zum echten Schnäppchenpreis verkauft.

Otto und Amazon verkaufen Solargenerator günstiger

Eigentlich kostet der Solargenerator „Anker 757 PowerHouse“ aktuell bei vielen Händlern deutlich über 1.500 Euro. Nur für kurze Zeit bekommt ihr das Gerät bei Otto durch eine Aktion für 1.299 Euro (bei Otto anschauen). Der Versand erfolgt direkt durch Anker, sodass auch keine Versandkosten anfallen. Amazon lässt sich das nicht bieten. Dort wird der Anker-Solargenerator auch für 1.299 Euro verkauft (bei Amazon anschauen). Im Vergleich zum letzten Angebot spart ihr jetzt noch einmal 150 Euro, denn beim letzten Mal war das Gerät auf 1.450 Euro reduziert.

Anker Stromgenerator »757 Ladestation«, (1-tlg), 1229Wh mit LiFePo4 Akku, Camping & Stromausfälle on Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.12.2022 03:27 Uhr

Bei dem „Anker 757 PowerHouse“ handelt es sich bereits um eine neuere Generation von Solargenerator. Dieser ist nämlich bereits mit sicheren und langlebigen LFP-Akkus ausgestattet. An der Steckdose könnt ihr den Akku von 1.229 Wh zu 80 Prozent in nur einer Stunde füllen. Alternativ könnt ihr bis zu drei 100-Watt-Solarzellen nutzen, die ihr aber optional kaufen müsst (bei Amazon anschauen). Dann dauert die Ladung etwas unter vier Stunden. Im Set zahlt ihr dafür aktuell nur 1.999 Euro (bei Amazon anschauen). So bekommt ihr durch den Rabatt im Grunde eine Solarzelle kostenlos.

Anker verspricht durch die neuen LFP-Akkus eine Lebensdauer von 10 Jahren und gibt 5 Jahre Garantie. Das sind 3 Jahre mehr als bei der Konkurrenz. Hier seid ihr also wirklich lange abgesichert, falls etwas mit der Elektronik passiert. Um die Energie aus der Batterie zu bekommen, stehen mehrere USB-Anschlüsse zur Verfügung, die bis zu 100 Watt liefern und so auch ein modernes Laptop direkt mit Energie versorgen können. An den zwei Steckdosen könnt ihr bis zu 1.500 Watt abgreifen, was auch für leistungshungrigere Geräte ausreicht.

Was so ein Solargenerator kann, verraten wir euch im Video:

Aktion mit dem Solargenerator von Anker ist zeitlich begrenzt

Das Interesse an Solargeneratoren ist aktuell so groß, dass die Hersteller fast nicht nachkommen mit den Lieferungen. Wenn ihr also jetzt noch einen Solargenerator haben wollt, der der neuen Generation mit LFP-Akku entspricht, dann solltet ihr die Möglichkeit zum Kauf nutzen.