Amazon verkauft 4K-Fernseher mit Fire TV zum Schnäppchenpreis

Ihr seid auf der Suche nach einem soliden Fernseher, möchtet allerdings eurer Budget nicht überbeanspruchen? Dann lohnt es sich, einen Blick auf die hauseigenen Fernseher von Amazon zu werfen. Aktuell findet ihr Modelle mit Fire TV der Serie 4 zu unschlagbaren Preisen ab 300 Euro. Hier bekommt ihr die Details.

Amazon-Fernseher mit Fire TV noch günstiger

Bei Amazon sind gerade die Modelle der hauseigenen Fire-TV-Serie stark reduziert zu haben. Es handelt sich dabei um 4K-Fernseher, die durch integriertes Fire TV deutlich mehr Möglichkeiten als die meisten „normalen“ Smart-TVs bieten. Angeboten wird zum Beispiel der Amazon Fire TV 4 für nur 299,99 Euro inklusive Versand (Angebot bei Amazon ansehen). Bei anderen Anbietern kostet das Gerät mindestens 100 Euro mehr, somit bekommt ihr hier einen guten Deal. Aber auch bei den Preisen der Modelle mit 50 Zoll und 55 Zoll wurde ordentlich der Rotstift angesetzt.

Amazon Fire TV 4 (43 Zoll) Statt 499,99 Euro UVP: Smart TV von Amazon mit 4K Ultra HD, HDR10, HLG und Dolby Digital Plus. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.08.2023 15:29 Uhr

Amazon Fire TV 4 (50 Zoll) Statt 599,99 Euro UVP: Smart TV von Amazon mit 4K Ultra HD, HDR10, HLG und Dolby Digital Plus. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.08.2023 15:35 Uhr

Amazon Fire TV 4 (55 Zoll) Statt 699,99 Euro UVP: Smart TV von Amazon mit 4K Ultra HD, HDR10, HLG und Dolby Digital Plus. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.08.2023 15:33 Uhr

Was können die Amazon-Fernseher?

Die Amazon-Fernseher bieten euch eine Bildschirmdiagonale von 43-Zoll bis 55 Zoll mit 4K-Auflösung und HDR10 in Verbindung mit HLG und Dolby Digital Plus. Damit bekommt ihr bei diesen Modellen eine besonders präzise Darbietung von Farben. Zusätzlich sind WLAN, genügend HDMI-Anschlüsse und USB-Ports mit an Bord.

Mit den Geräten erhaltet ihr sämtliche Fire-TV-Funktionen ohne zusätzliche Hardware, wie es sonst nur mit einem separaten HDMI-Stick von Amazon möglich wäre. Dies ermöglicht euch das direkte Streamen von Filmen und Serien über Plattformen wie Netflix, Amazon Prime, Disney+ und weitere populäre Anbieter. Die eigentliche Besonderheit der Fernseher besteht jedoch darin, dass sie Amazons Sprachassistentin Alexa mit Fernfeldmikrofonen integriert haben und sich so in einen persönlichen Bildschirm verwandeln können. Durch die neue Ambient-TV-Funktion habt ihr zudem die Möglichkeit, Widgets einzublenden, welche vielfältige Informationen wie Termine im Kalender oder kompakte Steuerelemente für Smart-Home-Geräte darstellen können. Zudem könnt ihr euch Kunstwerke, bewegte Hintergründe und persönliche Bilder anzeigen lassen.

Die Käufer auf Amazon sind zufrieden und verleihen den TVs gute 4,2 von 5 Sternen in über 200 Bewertungen. Leider offeriert das Gerät lediglich eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und verfügt nicht über OLED-Technologie. Falls ihr diese Eigenschaften nicht benötigt, könnt ihr hier bedenkenlos zugreifen.

