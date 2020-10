Wer aktuell auf der Suche nach einem richtig guten OLED-Fernseher mit 4K-Auflösung und einer besonderen Funktion zum kleinen Preis ist, der wird hier fündig. Im Rahmen des Prime Day 2020 gibt es den Philips 55OLED804 für nur 1.099 Euro bei Amazon im Angebot. GIGA verrät euch, für wen sich der Kauf lohnt.

55-Zoll-OLED-TV von Philips mit Ambilight für 1.099 Euro

Es kommt schon selten vor, dass man einen richtig guten OLED-TV für um die 1.000 bekommt. Bei Amazon gibt es für kurze Zeit sogar den Philips 55OLED804 mit Ambilight-Funktion für schlappe 1.099 Euro. Im Preisvergleich werden etwa 1.300 Euro fällig. Versandkosten fallen bei Amazon nicht an und die Lieferung erfolgt innerhalb von wenigen Tagen. Um den Fernseher zu diesem Preis zu bekommen, muss man Prime-Mitglied sein. Falls ihr das nicht seid, könnt ihr euch für 30 Tage kostenlos anmelden und bei Bedarf danach wieder kündigen.

Zum Angebot bei Amazon

Der Philips 55OLED804 bietet im Grunde alles, was man benötigt. Das 55-Zoll-Panel löst mit 4K auf und besitzt eine gestochen scharfe Darstellung. Dolby Vision und Dolby Atmos sorgen für ein besseres Bild und optimalen Klang. Zudem ist der TV HDR10+-kompatibel, sodass passender Content noch dynamischer dargestellt werden kann. Unterstützt wird das Bild von Ambilight, das an den Seiten und über dem TV für eine tolle Atmosphäre sorgt. Der Fernseher wird damit optisch vergrößert. Alles ist in einem schmales Gehäuse mit schickem Design verpackt. Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime Video sind über den Smart-TV direkt erreichbar.

Lohnt sich ein OLED-TV?

OLED-Fernseher bieten ein viel besseres Erlebnis beim Schauen von Filmen, Serien oder TV. Die Farben wirken kräftiger und das Schwarz wird wirklich als Schwarz dargestellt. Das liegt daran, dass bei schwarzen Flächen die Bildpunkte des OLED-TVs einfach ausgeschaltet werden. Wer einmal einen OLED-TV besessen hat, wird nichts anderes mehr akzeptieren können – da spreche ich aus eigener Erfahrung. Wer mehr dazu erfahren möchte, sollte sich unsere Kaufberatung zu Fernsehern anschauen.