Wer sich einen neuen Fernseher gönnen möchte, sollte sich das Angebot bei Amazon anschauen. Dort wird nämlich ein LG-TV mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll zum absoluten Bestpreis verkauft. Dieses Modell bietet sogar einige Besonderheiten.

Amazon verkauft LG-Fernseher für etwa 450 Euro

Die Auswahl an Fernsehern ist riesig, sodass man schnell überfordert wird, wenn man sich ein Modell aussuchen muss. Da passt es doch gut, dass euch Amazon diese Entscheidung abnehmen möchte, denn man hat den LG 55UP77009LB mit 55 Zoll und 4K-Auflösung zum Preis von nur 451,80 Euro im Angebot (bei Amazon anschauen). Das ist der absolute Bestpreis. Als Alternative könnte man noch bei Digitalo reinschauen (bei Digitalo anschauen). Inklusive Versandkosten wird der Fernseher zum gleichen Preis angeboten. Amazon reagiert wohl auf dieses Angebot. Andere Händler wollen 50 Euro mehr haben.

Der LG-Fernseher besitzt ein LC-Display. Was das bedeutet, erfahrt ihr im Video:

LCD vs. OLED: Was ist wirklich besser? – TECHfacts

auf YouTube

Was hat der LG-Fernseher drauf?

Man bekommt mit dem LG-Fernseher ein Modell von 2021 und ist damit auf dem aktuellen Stand, was die technischen Eigenschaften betrifft. Das 55-Zoll-Display löst mit 4K auf, unterstützt „Active HDR“ und arbeitet mit 60 Hz. Es ist ein Triple-Tuner verbaut, sodass ihr ohne Einschränkungen per Kabel, Satellit und Antenne fernsehen könnt. Natürlich handelt es sich um einen Smart-TV, der auf Basis von webOS 6.0 läuft und somit alle bekannten Streaming-Dienste unterstützt. Zudem läuft darauf Sky Q ziemlich gut. Da spreche ich aus eigener Erfahrung.

Durch das webOS-Betriebssystem hat man zudem viele Möglichkeiten, was das Smart-Home angeht. Es werden sowohl der Google Assistant als auch Amazon Alexa unterstützt. Per AirPlay 2 könnt ihr zudem Apple-Geräte direkt verbinden. Hier gibt es also keine Einschränkungen. Kleiner Nachteil: Es gibt nur zwei HDMI-Ports. Solltet ihr zu viele Geräte besitzen, die per HDMI angeschlossen werden müssen, seid ihr hier etwas eingeschränkt.