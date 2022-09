Seid ihr gerade auf der Suche nach einem preisgünstigen Fernseher, dann solltet ihr euch dieses Angebot bei Amazon nicht entgehen lassen. Dort gibt es gerade den LG 65NANO809PA mit NanoCell-Technologie, IPS-Panel und HDMI 2.0 zum absoluten Spitzenpreis. Wir haben die Details für euch.

Amazon: Riesiger LG-Fernseher zum Bestpreis

Wer nicht den günstigsten TV, aber auch nicht einen teuren OLED-Fernseher von LG kaufen will, für den kann dieses NanoCell-Modell genau passend sein. Das Gerät besitzt ein IPS-Panel und viele moderne Technologien, die man sonst nur in teureren Modellen wiederfindet. Bei Amazon gibt es mit dem LG 65NANO809PA gerade solch einen Fernseher für nur 649 Euro (Angebot bei Amazon anschauen). Andere Händler verlangen dafür etwa 210 Euro mehr. Um auf den Preis zu kommen, müsst ihr unter dem Angebotspreis den Haken bei „Rabattgutschein einlösen“ setzen. Es fallen keine Versandkosten an.

LG 65NANO809PA TV (65 Zoll) Statt 799 Euro: 4K-NanoCell-Fernseher mit IPS-Panel, 164 cm Bildschirmdiagonale, Local Dimming, Active HDR und 60 Hz. Rabattgutschein einlösen und 150 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.09.2022 19:53 Uhr

Was kann der NanoCell-Fernseher von LG?

Mit dem 65NANO809PA bekommt man im Grunde einen High-End-Fernseher – nur ohne OLED-Display – zu einem bezahlbaren Preis. Der 65-Zoll-Bildschirm erzeugt durch die NanoCell-Technologie ein tolles Bild, welches zudem sehr hell ist. Einzig die Bildwiederholrate ist mit 60 Hz in Verbindung mit HDMI 2.0 nicht die beste verfügbare Technologie, aber für die meisten Anwendungsfälle völlig ausreichend.

Was die NanoCell-Technologie von LG bringt:

LG NanoCell-Technologie demonstriert

Ansonsten bekommt man mit dem LG 65NANO809PA alles, was man von einem modernen Smart-TV erwartet. Das Gerät hat einen leistungsstarken Quad Core 4K Prozessor integriert, der webOS 6.0 als Betriebssystem antreibt. Mit dem Fernseher kann man alle bekannten Streaming-Dienste abrufen. Mit dem Triple-Tuner lassen sich zudem alle klassischen TV-Sender empfangen. Insgesamt also ein toller Fernseher, wenn man nicht viel Geld für ein Modell mit OLED-Display und 120 Hz ausgeben will.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.