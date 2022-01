Aktuell bekommt man bei Amazon einen richtig großen Fernseher zum kleinen Preis. Der Hisense-TV ist nicht unbekannt, denn er ist regelmäßig auf dem ersten Platz der Amazon-Bestseller zu finden und erfreut sich damit großer Beliebtheit.

Amazon verkauft Hisense-4K-Fernseher mit 65 Zoll für 538,90 Euro

Amazon hat gerade den Hisense 65AE7000F im Preis reduziert. Aktuell muss man nur 538,90 Euro (bei Amazon anschauen) statt 660 Euro bezahlen. Versandkosten fallen nicht an. Das ist eine Reaktion auf ein Angebot von Expert, wo der Fernseher für 499 Euro angeboten wird (bei Expert anschauen). Mit den Versandkosten kommt man aber auf den gleichen Preis.

Damit bietet Amazon einen richtig guten Fernseher mit großem Bildschirm sehr günstig an. Dieses Modell ist nämlich immer unter den Top 10 bei Amazon zu finden und häufig auf dem ersten Platz. Erst kürzlich hat Netto einen 55-Zoll-Fernseher für 500 Euro angeboten. Hier bekommt man einen viel größeren Fernseher für nur ein paar Euro mehr. Da alle Fernseher in letzter Zeit durch die Chip-Krise teurer geworden sind, lohnt sich das Angebot in dieser Situation aktuell sehr.

Im Video könnt ihr euch das schöne Design der Hisense-Fernsehers anschauen:

Hisense 65AE7200F: Design im Detail

Was taugt der Hisense-Fernseher?

Der Hisense 65AE7000F besitzt ein 65-Zoll-Display mit 4K-Auflösung. Verbaut ist ein LCD-Panel, das eine gute Darstellung bietet. Es handelt sich zudem um einen Smart-TV, der alle gängigen Streaming-Dienste unterstützt. Natürlich könnt ihr auch klassisches Fernsehen schauen. Dazu ist ein Triple-Tuner verbaut. Über drei HDMI-Anschlüsse lassen sich Konsolen und andere Geräte mit dem Fernseher verbinden. Bei Amazon erreicht diese TV-Serie stolze 4,5 von 5 Sternen bei fast 7.000 Bewertungen (bei Amazon anschauen). Bei dem geringen Preis sollte man also zuschlagen, wenn man einen günstigen 65-Zoll-Fernseher sucht.