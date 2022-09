Bei Amazon wird gerade eine günstige Alternative zu den Apple AirPods verkauft. Die Bluetooth-Kopfhörer von Soundcore bieten viele Funktionen und kosten im Vergleich zu AirPods nur einen Bruchteil. Wir verraten euch, ob sich der Kauf lohnt.

Soundcore Life P2 Mini zum Schnäppchenpreis

Wer sich die echten AirPods von Apple kaufen möchte, muss immer noch um die 131 Euro für die einfachste Variante auf den Tisch legen. Kein günstiger Spaß, wenn man bedenkt, dass man damit unterwegs nur Musik hören und telefonieren kann. Amazon verkauft mit den Soundcore Life P2 Mini Kopfhörern gerade eine günstige Alternative für nur 30,79 Euro (Angebot bei Amazon ansehen). Auf den Preis kommt ihr, wenn ihr den 23-Prozent-Rabatt-Coupon unter dem Angebotspreis aktiviert. Im Preisvergleich werden mindestens 39,99 Euro bei anderen Anbietern fällig.

Soundcore Life P2 Mini Statt 39,99 Euro: In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit intensivem Bass, bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit und USB-C-Anschluss. Rabattgutschein einlösen und 23 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2022 14:33 Uhr

Was bieten euch die Soundcore Life P2 Mini?

Bei diesem Preis darf man natürlich keine Wunder bei der Klangqualität erwarten – die Kopfhörer schneiden bei Amazon mit 4,4 von 5 Sternen aber ganz ordentlich ab. Gelobt werden dabei vor allem der gute Klang sowie die hochwertige Verarbeitung.

Sowohl das Ladecase als auch die einzelnen Kopfhörer ähneln vom Design her den AirPods Pro von Apple. Durch die schwarze Farbgebung fallen die Soundcore allerdings nicht so auf, wenn man sie im Ohr trägt. Die Laufzeit beträgt laut Hersteller bis zu 7 Stunden und es wird über Bluetooth 5.2 kommuniziert. Die Kopfhörer sind sogar mit IPX5 gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel geschützt – können also auch gut zum Sport oder bei strömendem Regen verwendet werden. Kompatibel sind sie mit Android, iOS, PCs, Macs und anderen Bluetooth-Geräten.

Auch die integrierten Sound-Programme wirken interessant. Hier könnt ihr zwischen drei Sound-Modi per Tastendruck wählen: Bass-Booster für intensive Songs, Podcast-Modus für Podcasts und Audiobücher sowie Signature-Modus für alle weiteren Musikarten.

Zum Vergleich: Die AirPods Pro können noch mehr – kosten aber auch viel mehr:

AirPods-Alternative bei Amazon: Lohnt sich der Kauf?

Bei einem Preis von 30,79 Euro kann man im Grunde nicht viel falsch machen. Die Soundcore Life P2 Mini sind viel günstiger als AirPods, sehen aber vielleicht nicht ganz so stylish aus. Die Qualität, Funktion und Soundqualität überzeugen allerdings – wenn man den niedrigen Preis bedenkt. Wer keine 131 Euro für AirPods hinlegen will, ist mit diesen Bluetooth-Kopfhörern daher auch gut bedient.

