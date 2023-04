Die Serie „Bosch Professional“ bietet Elektrowerkzeuge, die exakt, stark, haltbar und belastbar sind. So eine Qualität hat jedoch ihren Preis. Aktuell bekommt ihr bei Amazon jedoch 15 Prozent Rabatt auf ohnehin bereits reduzierte Geräte. Damit ergeben sich besonders gute Deals wie etwa für den Bosch Professional GSR 12V-35 Akkuschrauber. Wir haben uns das Produkt genauer angesehen und zeigen euch, was ihr von dem Modell erwarten könnt.

Amazon: Bosch Professional GSR 12V-35 Akkuschrauber günstig im Angebot

Bei Amazon bekommt ihr den Bosch Professional GSR 12V-35 Akkuschrauber gerade für 143,65 Euro inklusive Versand (Angebot bei Amazon ansehen). Nutzt dazu den 15-Prozent-Rabattcoupon unter dem Angebotspreis. Im Preisvergleich fallen bei anderen Händlern mindestens 169 Euro an, somit bekommt ihr hier einen guten Rabatt.

Bosch Professional GSR 12V-35 Statt 169 Euro: 12-Volt-System-Akkuschrauber mit 2x 3,0 Ah Akku, Ladegerät und L-BOXX. Max. Drehmoment hart/weich: 35/20 Nm. Coupon aktivieren und 15 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.04.2023 18:54 Uhr

Was bieten euch der Bosch-Professional-Akkuschrauber?

Die „Bosch Professional“-Geräte werden aufgrund ihres blauen Labels auch als „die blaue Serie“ bezeichnet und sind farblich eindeutig von Boschs „Laien-Serie“ zu unterscheiden, die in einem Flaschengrün gehalten ist. Die blauen Maschinen sind international als Profi-Geräte anerkannt und haben sich einen hervorragenden Ruf erworben. Ein Vertreter dieser Serie ist der kompakte Bosch Professional GSR 12V-35 Akkuschrauber.

Doch trotz seiner geringen Maße und einem Gewicht von nur 0,9 kg verfügt er über eine beeindruckende Leistung von 35 Nm Drehmoment bei bis zu 1.750 U/min. Damit könnt ihr auch anspruchsvolle Schraubarbeiten schnell und einfach erledigen.

Das 2-Gang-Getriebe des Akkuschraubers bietet euch die Möglichkeit, die Drehzahl an die jeweilige Anwendung anzupassen. Der erste Gang ist besonders geeignet für Arbeiten mit hohem Drehmoment, während der zweite Gang eine höhere Geschwindigkeit ermöglicht. So könnt ihr eure Projekte noch effizienter und schneller umsetzen. Der Akkuschrauber ist robust und langlebig gebaut, um auch hohen Beanspruchungen standzuhalten. Das Gehäuse besteht aus einem robusten Metallgetriebegehäuse, das für eine hohe Lebensdauer sorgt. Außerdem ist der Akkuschrauber mit einer Electronic Motor Protection ausgestattet, die den Motor vor Überlastung schützt und somit ebenfalls zur Langlebigkeit beiträgt. Er wird mit zwei 12V-Akkus geliefert, die eine ausreichende Leistung für eure Schraubarbeiten bieten. Das mitgelieferte Schnellladegerät ermöglicht es euch, die Akkus in kürzester Zeit wieder aufzuladen, damit ihr immer einsatzbereit seid.

Die Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben erstklassige 4,8 von 5 Sternen bei über 2.000 Bewertungen. Dabei werden vor allem die gute Verarbeitung, die Langlebigkeit sowie die große Schraubkraft des Geräts als Vorteile genannt. Der Bosch Professional GSR 12V-35 Akkuschrauber ist somit ein zuverlässiges und leistungsstarkes Werkzeug, das für eine Vielzahl von Schraubarbeiten geeignet ist. Durch seine kompakte Bauweise, das 2-Gang-Getriebe und die robuste Konstruktion ist er ein Werkzeug, das ihr in eurem Werkzeugkoffer haben solltet. Mit dem aktuellen Angebot bei Amazon könnt ihr jetzt zuschlagen und euch das Werkzeug zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sichern.

Mehr zum Bosch-Akkuschrauber GSR 12V-15 gibt es hier im Video:

Der Bosch-Akkuschrauber GSR 12V-15 im Detail

Auch anderes Werkzeug von Bosch Professional bekommt ihr aktuell mit 15 Prozent Rabatt. Dies sind die Highlights:

Bosch Professional GKS 12V-26 Statt 193,67 Euro UVP: 12V-System-Akku-Kreissäge mit Sägeblatt-Ø: 85 mm, ohne Akkus und Ladegerät, in L-BOXX 136. Coupon aktivieren und 15 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.04.2023 18:57 Uhr

Bosch Professional GWS 12V-76 Statt 191,17 Euro UVP: 12V-System-Akku-Winkelschleifer mit 3 Trennscheiben, Scheibendurchmesser: 76 mm, ohne Akkus und Ladegerät, in L-BOXX. Coupon aktivieren und 15 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.04.2023 18:57 Uhr

Bosch Professional GST 12V-70 Statt 111,22 Euro: 12V System Akku Stichsäge mit 2x Sägeblatt, Gleitschuh, Spanreißschutz, Schnitttiefe in Holz: 70 mm, ohne Akkus und Ladegerät, in L-BOXX. Coupon aktivieren und 15 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.04.2023 18:54 Uhr

Bosch Professional 18V-10 L Statt 122 Euro: 18V System Industriestaubsauger Gas ohne Akku, mit 1,6 m Schlauch und drei Verlängerungen. Coupon aktivieren und 15 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.04.2023 19:00 Uhr

Bosch Professional 18V System Akku Set Statt 272,39 Euro UVP: Systemakku-Bundle mit 2x 4.0Ah Akkus + Ladegerät GAL 18V-40. Coupon aktivieren und 15 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.04.2023 18:54 Uhr

