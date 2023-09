Amazon verkauft aktuell ein Bosch-Ortungsgerät günstiger, das jeder Heimwerker besitzen sollte

Wenn ihr in den eigenen vier Wänden viel selbst macht, dann solltet ihr eine gewisse Auswahl an Werkzeug und bestimmten elektronischen Helfern besitzen. Genau so einen fast schon unverzichtbaren Helfer verkauft Amazon aktuell zum günstigsten Preis. Doch es geht auch noch billiger, wenn ihr auf den großen Funktionsumfang des Profi-Modells verzichten könnt.

Amazon verkauft Bosch-Ortungsgerät zum Bestpreis

Immer wenn ihr etwas in die Wand bohrt, dann besteht die Gefahr, dass ihr etwas erwischt, was ihr auf keinen Fall treffen solltet. Sei es eine Leitung, die Gas oder Wasser führt oder eine Stromleitung. Genau für diesen Fall gibt es Ortungsgeräte, die euch genau sagen, was sich unter der Oberfläche verbirgt. Bei Amazon bekommt ihr aktuell das Bosch Professional digitales Ortungsgerät GMS 120 für nur noch 82,99 Euro (bei Amazon anschauen). Im Preisvergleich mit Versandkosten werden schnell 90 Euro fällig.

Bosch Professional digitales Ortungsgerät GMS 120 (max. Detektionstiefe Holz/Eisenmetalle/Nichteisen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.09.2023 15:37 Uhr

Mit dem GMS 120 könnt ihr Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holz und stromführende Leitungen finden. Könnt ihr auf die Funktion zur Suche von Holz verzichten, dann bekommt ihr das Bosch Ortungsgerät Truvo für 43,99 Euro ebenfalls günstiger bei Amazon (bei Amazon anschauen). Im Preisvergleich wird mit fast 50 Euro deutlich mehr fällig.

Bosch Ortungsgerät Truvo (Ein-Knopf-Bedienung für einfache Nutzung, Strom & Metall Leitungssucher) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.09.2023 15:41 Uhr

Beide Bosch-Produkte funktionieren sehr gut und haben tausende von positiven Bewertungen mit durchschnittlich 4,3 Sternen bekommen. Hier macht ihr also nichts falsch.

Im nachfolgenden Video könnt ihr euch die Funktionsweise anschauen:

Bosch Professional digitales Ortungsgerät GMS 120 vorgestellt

Wer braucht so ein Ortungsgerät?

Im Grunde jeder, der ein Loch in die Wand bohren will. Es gibt nichts Schlimmers, als eine Strom- oder Wasserleitung zu treffen. Der Schaden, der damit angerichtet werden kann, ist um ein Vielfaches höher als der Preis für dieses Messgerät. Ihr werdet es vermutlich in den nächsten 5 oder 10 Jahren immer wieder benutzen. Die Ortungsgeräte von Bosch sind schon lange auf dem Markt und haben sich bewährt.

