Wenn ihr auf der Suche nach einem möglichst günstigen Android-Tablet seid, das trotzdem nicht eingeschränkt ist, dann endet eure Suche jetzt. Bei Amazon wird nämlich das Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) für schlappe 99 Euro verkauft.

Android-Tablet für nur 99 Euro im Angebot

Falls ihr einfach nur ein Android-Tablet sucht, mit dem ihr Videos schauen, Musik hören, im Internet surfen oder ein E-Book lesen könnt und das gleichzeitig auch noch wenig Geld kostet, dann ist das Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) perfekt für euch. Aktuell verkauft Amazon dieses 10,1-Zoll-Android-Tablet für nur 99 Euro (bei Amazon anschauen).

Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 25,7 cm (10,1 Zoll, 1280x800, HD, WideView, Touch) Android Tablet (OctaC Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2022 13:22 Uhr

Es handelt sich um die Version mit 2 GB RAM und 32 GB internem Speicher. Ich würde euch dazu raten die Version mit Smart Dock zu nehmen. Dort bekommt ihr nämlich nicht nur die Dockingstation, sondern auch 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher für nur 30 Euro mehr (bei Amazon anschauen). Auf Dauer wird das einen großen Unterschied machen.

Lenovo Smart Tab M10 HD (2nd Gen) mit Amazon Alexa 25,7 cm (10,1 Zoll, 1280x800, HD, WideView, Touch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2022 13:31 Uhr

Das kann die bessere Version:

Lenovo Smart Tab M10 HD mit Smart Dock im Einsatz

Was taugt das Lenovo-Tablet für 99 Euro von Amazon?

Ihr bekommt für 99 Euro ein vollwertiges Android-Tablet mit 10,1-Zoll-Display, mit dem ihr im Grunde alles machen könnt. Ihr habt Zugriff auf alle Google-Apps und -Dienste, könnt Filme und Serien schauen, lesen, im Netz surfen oder spielen. Allein bei der Qualität und Performance solltet ihr keine zu großen Ansprüche haben. Das Lenovo-Tablet besitzt nur 2 GB RAM und 32 GB internen Speicher. Die Leistung dürfte also im unteren Bereich liegen. Doch das ist bei einem Preis von 99 Euro auch keine Überraschung.

Und obwohl das Lenovo-Tablet so günstig ist oder vielleicht auch genau deswegen, erfreut es sich großer Beliebtheit. Bei Amazon gibt es 4,4 von 5 Sternen. Viele Käuferinnen und Käufer zeigen sich angesichts des geringen Preises positiv überrascht. Praktisch ist auch das Smart Dock dazu. Ihr könnt also zuschlagen, wenn ihr keine zu großen Ansprüche an ein Android-Tablet habt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.