Amazon verkauft Balkonkraftwerke mit Akku-Speicher zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr euch in diesem Jahr ein Balkonkraftwerk zulegen und direkt mit einem Akku-Speicher einsteigen wollt, um so wenig wie möglich Energie zu verschenken, dann müsst ihr bei Amazon reinschauen. Dort gibt es gleich mehrere Balkonkraftwerke in verschiedenen Leistungsklassen mit Akku-Speicher von Anker günstiger.

Der Winter ist fast vorbei und damit beginnt wieder die Zeit, in der die Sonne immer mehr rauskommt und Balkonkraftwerk-Besitzer glücklich macht. Wenn ihr noch nicht dazu gehört, dann solltet ihr euch spätestens jetzt Gedanken darüber machen, ob sich die Investition lohnt. Mini-Solaranlagen gibt es schon für unter 400 Euro und ihr könnt über 100 Euro an Stromkosten im Jahr sparen. Noch besser funktioniert das, wenn ihr einen Akku-Speicher verwendet. Bei Amazon gibt es eine große Auswahl an Balkonkraftwerk-Bundle mit Anker-Speicher (Test).

Balkonkraftwerke mit Akku-Speicher bei Amazon

Den günstigsten Einstieg macht ihr mit dem Bundle von Pianeta. Ihr bekommt ein 850-Watt-Balkonkraftwerk mit 800er-Wechselrichter und Anker-Speicher für 1.099 Euro (bei Amazon anschauen). Effektiv kostet euch das Balkonkraftwerk so nur 300 Euro, denn der Speicher mit 1,6 kWh allein kommt auf 800 Euro (bei Amazon anschauen). Günstiger geht es bei einem Versandhändler aktuell nicht.

PIANETA Balkonkraftwerk 850W Bifazial / 800W mit 1.6KW Speicher Anker Solix, 2 x 425w Ja Solar Glas/ Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.01.2024 15:11 Uhr

Wollt ihr minimal mehr Leistung, dann könnte das Bundle von Solarway etwas für euch sein. Dort bekommt ihr ein 870-Watt-Balkonkraftwerk mit Akku-Speicher von Anker für 1.149 Euro (bei Amazon anschauen).

Solarway 870W Balkonkraftwerk mit Speicher 1,6kWh Anker - 600/800W Ausgang einstellbar - 2 x 435W Ja Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.01.2024 15:12 Uhr

Der gleiche Anbieter hat noch ein Modell mit 1.000 Watt Spitzenleistung inklusive Akku-Speicher für 1.249 Euro im Angebot (bei Amazon anschauen). Da die Solarmodule mit Maßen von 2.093 x 1.134 mm sehr groß und mit fast 27 kg auch ziemlich schwer ausfallen, müsst ihr überprüfen, ob ihr diese überhaupt anständig montieren könnt. Dem Einsatz auf einer Terrasse oder im Garten steht aber nichts im Wege.

Solarway Balkonkraftwerk 1000W Komplett Steckdose, 600W/800W Ausgang einstellbar, 2 x 500W JaSolar-M Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.01.2024 15:16 Uhr

Anker selbst verkauft auch Balkonkraftwerke und hat ein Bundle mit dem Akku-Speicher geschnürt. Der große Vorteil hierbei ist, dass ihr wirklich ein Komplett-Set erhaltet. Es sind also alle Kabel und sogar Halterungen für den Balkon enthalten. Letzteres müsst ihr bei den oberen Optionen immer noch selbst zusätzlich kaufen. Das Set von Anker mit der Halterung, allen Kabeln und dem Akku-Speicher kostet normalerweise 1.800 Euro, aktuell gibt es aber 400 Euro Rabatt, sodass ihr zu einem echt guten Preis zuschlagen könnt (bei Amazon anschauen).

Anker SOLIX RS40B Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank E1600 und 820 Wp Photovoltaik-Solarpanel, Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.01.2024 15:27 Uhr

Lohnt sich ein Balkonkraftwerk mit Akku-Speicher?

Es kommt immer darauf an, ob ihr die Energie, die ihr mit eurem Balkonkraftwerk zum Großteil direkt verbrauchen könnt. Arbeitet ihr im Homeoffice und könnt bei Sonnenschein die Waschmaschine oder Spülmaschine einschalten, kochen oder andere elektronische Geräte laufen lassen, dann braucht ihr keinen Akku-Speicher. Seid ihr tagsüber hingegen nicht da und wollt die Energie am Abend nutzen, dann könnte sich ein Akku-Speicher lohnen. Die Amortisationszeit ist im Vergleich zu einem Balkonkraftwerk ohne Akku jedoch deutlich länger.

