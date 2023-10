Amazon verkauft beliebte Bluetooth-Maus zum absoluten Tiefstpreis

Wer gerade auf der Suche nach einer hochwertigen Bluetooth-Maus ist, wird am gerade stattfindenden, zweiten Prime Day 2023 bei Amazon fündig: Dort bekommt ihr die beliebte Maus Logitech MX Anywhere 2S zum besonders günstigen Preis. Lest im Artikel alle Details zum Angebot.

Bluetooth-Maus Logitech MX Anywhere 2S zum Tiefpreis am Amazon Prime Day

Für Prime-Kunden ist die kabellose Maus Logitech MX Anywhere 2S am zweiten Prime Day 2023 für nur 39,90 Euro erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen). Allerdings heißt es bei Interesse schnell zu sein, denn das Angebot gilt nur noch heute, am 11.10.2023.

Logitech MX Anywhere 2S Statt 94,99 Euro UVP: Kabellose Maus, Bluetooth und 2.4 GHz-Verbindung, 4000 DPI Sensor, Wiederaufladbarer Akku, Multi-Device, 7 Tasten, für PC/Mac/iPadOS. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.10.2023 12:33 Uhr

Was zeichnet die Logitech MX Anywhere 2S als hochwertige Maus aus?

Die Logitech MX Anywhere 2S kann sowohl über Bluetooth, als auch alternativ per 2,4-GHz-Funk via Unifying USB-Receiver betrieben weden. DIe Maus verfügt über 7 Tasten, einen 4000-DPI-Sensor, einen wiederaufladbaren Akku und eignet sich für PC, Mac sowie für iPad.

Mit der kabellosen Maus könnt ihr bis zu 3 Computer steuern und sogar Texte, Bilder und Dateien zwischen den Rechnern kopieren. Für einen Tag Laufzeit muss der Akku nur 3 Minuten per Mikro-USB-Kabel am PC aufgeladen werden, eine volle Aufladung reicht für bis zu 70 Tage.

Logitech MX Anywhere 2S jetzt ab 39,90 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.10.2023 12:33 Uhr

Die gut in der Hand liegende Bluetooth-Maus lässt euch schnell und einfach auch durch lange Webseiten scrollen, über das Scrollrad könnt ihr bei Bedarf für eine genaue Navigation in den Präzisionsmodus wechseln.

Die Logitech MX Anywhere 2S wird von über 15000 Amazon-Kunden mit durchschnittlich 4.6 von 5 Sternen bewertet. Hervorgehoben werden in den Bewertungen unter anderem die gute Bedienbarkeit sowie die Möglichkeit des schnellen Wechselns zwischen Computern.

Geeignet ist die Maus grundsätzlich für alle, die eine hochwertige, präzise und gut bedienbare, kabellose Maus suchen. Besonders hervorzuheben ist ferner die bereits erwähnte Möglichkeit, mit der Maus nahtlos zwischen der Bedienung von bis zu 3 Computern zu wechseln.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.