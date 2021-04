Wer gerade auf der Suche nach einer Webcam fürs Home-Office ist, der kann bei Amazon ein Schnäppchen machen. Eines der beliebtesten Modelle ist jetzt wieder stark reduziert erhältlich. Käufer sparen rund 40 Prozent im Vergleich zum Normalpreis. GIGA erklärt, was die Webcam so besonders macht und für wen sich der Kauf lohnt.

Aukey-Webcam zum extrem günstigen Preis dank Rabattcode

Ob für das Home-Office, digitalen Schulunterricht oder zum Zoom-Meeting in der Quarantäne: In diesen besonderen Zeiten gehört eine Webcam zur Pflichtausstattung in jedem Haushalt. Wer noch auf der Suche nach einem günstigen Modell ist oder seine alte Webcam ersetzen möchte, kann jetzt bei Amazon fündig werden. Dort gibt es eine Webcam von Aukey mit Full-HD-Auflösung aktuell für 28,99 Euro – und damit stolze 41 Prozent günstiger als sonst. Regulär verlangt Amazon rund 50 Euro für das Gerät. Um auf diesen Preis zu kommen müsst ihr den 10-Euro-Rabattcode auf der Produktseite aktivieren. Beachtet, dass der reduzierte Preis erst an der Kasse sichtbar wird.

Aukey-Webcam auf Amazon

Die Aukey-Webcam bringt eine Reihe von praktischen Funktionen, die für eine moderne Webcam unverzichtbar sind. Da wäre zuallererst die 1080p-Auflösung (Full HD), die gestochen scharfe Videoaufnahmen ermöglicht. Viele moderne Notebooks, zum Beispiel die MacBooks von Apple, bieten lediglich eine Webcam mit 720p-Auflösung. Die Aufnahmen der Aukey-Webcam sind also deutlich klarer. Rausch-reduzierende Mikrofone sollen außerdem dafür sorgen, dass man vom Gegenüber auch deutlich und ohne Störgeräusche wahrgenommen wird. Und dank des integrierten Klemmmechanismus lässt sich die Webcam auch problemlos an Monitor oder Laptop-Deckel befestigen. Kompatibel ist die Aukey-Webcam mit Windows, macOS und Android.

Eine Amazon-Rücksendung, kurz erklärt:

Aukey-Webcam auf Amazon

Hervorragende Bewertungen auf Amazon

Bei Amazon kommt die Webcam von Aukey hervorragend an. Bei über 16.000 Bewertungen konnte das Modell im Durchschnitt 4,2 von 5 möglichen Sternen einheimsen – ein exzellenter Wert. Zum reduzierten Preis von rund 28,99 Euro kann man nicht viel falsch machen, wenn man auf der Suche nach einer günstigen und guten Webcam ist. Mehr zum Thema findet ihr außerdem in unserer Webcam-Kaufberatung.