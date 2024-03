Amazon verkauft besonderen Gasgrill günstiger, der auch Kohle verträgt

Die Grillsaison steht wieder vor der Tür und damit auch die wichtige Entscheidung, ob ihr mit Gas oder Kohle grillen wollt. Beim Char-Broil Gas2Coal 440 müsst ihr euch gar nicht entscheiden, denn es geht beides. Das Modell vereint einen Gasgrill und Kohlegrill in einem Gerät – und das sogar ganz clever. Aktuell bekommt ihr den Char-Broil-Grill günstiger bei Amazon.

Amazon verkauft Char-Broil Gas2Coal 440 günstiger

Ich liebe meinen Gasgrill, denn er ist schnell auf Temperatur, ich kann direkt etwas grillen und muss nicht lange aufräumen. Gleichzeitig vermisse ich meinen Kohlegrill, der dem Grillgut das besondere Raucharoma verpasst hat. Wenn ihr nicht auf das Beste aus zwei Welten verzichten wollt, dann könnte der Char-Broil Gas2Coal 440 etwas für euch sein. Dieser Grill kann sowohl mit Gas als auch mit Kohle genutzt werden. Bei Amazon gibt es ihn für unter 500 Euro im Angebot (bei Amazon anschauen).

Ihr bekommt damit einen sehr hochwertigen Gasgrill mit vier leistungsstarken Brennern und einem zusätzlichen Seitenbrenner auf der linken Seite. Zudem könnt ihr Kohle in zwei Behältern platzieren und ihn so in einen Kohlegrill verwandeln. Gleichzeitig könnt ihr die Brenner zum Anfeuern nutzen, sodass ihr die Vorteile des Gasgrills auch bei der Nutzung von Kohle behaltet. Eine richtig smarte Kombination.

Im Video wird das besondere Konzept von Char-Broil demonstriert:

Char-Broil Gas2Coal 440 vorgestellt

Für wen lohnt sich der Kauf dieses Gasgrills?

Im Grunde genommen für alle, die nicht einfach nur einen Gasgrill haben wollen, sondern hin und wieder auch mit Kohle grillen wollen, ohne direkt einen zweiten Grill kaufen zu müssen. Die Kohlebehälter lassen sich unter dem Grill verstauen und sind jederzeit erreichbar. Der Gasgrill an sich ist sehr hochwertig und überzeugt die Käuferinnen und Käufer. Es ist definitiv etwas Besonderes und schafft Abwechslung. Habt ihr es eilig, dann nutzt ihr den Gasgrill, wollt ihr etwas mehr Geschmack reinbringen, dann könnt ihr Kohle nutzen.

