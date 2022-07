Gehört in jeden Haushalt: Der Bosch GO ist der Bestseller Nr. 1 unter den Akkuschraubendrehern bei Amazon. Aktuell ist das nützliche Werkzeug besonders günstig.

Bosch GO als Set mit Bits und Etui: Jetzt unter 50 Euro

Bei dem Preis muss man nicht lange nachdenken: Der Bosch GO ist für 49,74 Euro bei Amazon erhältlich. Außer dem kompakt gebauten Akkuschrauber enthält das Set auch noch ein 25-teiliges Bit-Sortiment, ein USB-Ladekabel und die L-BOXX Mini für den Transport. Normalerweise sind für dieses Bosch-GO-Set rund 65 Euro fällig. Das Angebot gilt nur für Amazon-Prime-Kunden.

Was macht den Akkuschrauber Bosch GO so beliebt?

Der Bosch GO ist besonders kompakt und eignet sich auch für schwer zugängliche Stellen wie PC-Innenräume (Bildquelle: Hersteller)

Handwerkerinnen und Handerwerker sind recht selten mit grünen Bosch-Werkzeugen zu sehen: Sie nutzen lieber die Modelle der blauen Serie, das ist das Werkzeug für Profis. Es ist anders als die grüne Serie nicht nur für den moderaten Einsatz ausgelegt (Hobby), sondern für härteste Anforderungen. Der Bosch GO Professional ist laut Hersteller für Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff sowie für Arbeiten in filigranen Anwendungsbereichen wie Motherboards oder Schaltschränken vorgesehen. Alle Infos zeigt das Herstellervideo:

Bei Amazon wurden bisher über 5.000 Kundenstimmen zum Bosch GO abgegeben, die Durchschnittsnote beträgt 4,6 von 5 Sternen. Der Akkuschrauber passt in die Hosentasche und kommt auch an schwer zugängliche Stellen.

Amazon Prime Day 2022: Das müsst ihr wissen

Die Rabatte gelten auch dieses Jahr wieder nur für Prime-Mitglieder , es ist ein kostenpflichtiges Amazon-Prime-Abo erforderlich (kann 30 Tage kostenlos getestet werden).

, es ist ein kostenpflichtiges Amazon-Prime-Abo erforderlich (kann 30 Tage kostenlos getestet werden). Die hier aufgeführten Sonderpreise gelten ab sofort bis Mittwoch, 13. Juli 2022, 23.59 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.

Bei allen Angeboten gilt: „Solange der Vorrat reicht“. Es ist also ratsam, sich bereits vorher zu überlegen, welches Amazon-Gerät man haben will und schnell zuzuschlagen.

