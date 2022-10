Seid ihr auf der Suche nach einem Highend-Over-Ear-Kopfhörer mit ANC, dann solltet ihr euch dieses Angebot bei Amazon nicht entgehen lassen. Dort gibt es aktuell den Bose Headphones 700 im Rahmen des 2. Prime Day 2022 zu einem attraktiven Preis.

Bose Headphones 700 zum Knallerpreis bei Amazon

Im Juni 2019 kam der Bose NC 700 in Deutschland auf den Markt (UVP 399 Euro), preislich hat bereits sich schnell etwas getan. Mittlerweile ist der Kopfhörer im Handel oft für unter 250 Euro zu finden, gelegentlich auch zu Aktionspreisen um die 220 Euro. Gerade bekommen Prime-Mitglieder das Gerät jedoch zum absoluten Knallerpreis von 174,99 Euro (Angebot bei Amazon ansehen). Neben Silber gibt es den Kopfhörer auch noch in Schwarz – es sollte also für viele Geschmäcker etwas dabei sein.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 Statt 239,99 Euro: Kabellose Bluetooth-Kopfhörer im Over-Ear-Design mit integriertem Mikrofon für klar verständliche Telefonate. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2022 10:44 Uhr

Was bieten euch die Bose NC Headphones 700?

Der ältere Bose QuietComfort 35 II hat der Audio-Branche vorgemacht, was ein guter Noise-Cancelling-Kopfhörer können muss. Verbessert hat sich vor allem die aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die beim Bose NC 700 HP noch etwas stärker unangenehmen Krach (Flugzeug, Bahn) ausblendet und sich auf Augenhöhe mit dem hervorragenden Sony WH-1000XM3 befindet. Der Tragekomfort des Bose NC 700 HP ist top, der Klang ist angenehm abgestimmt mit einem leicht angehobenen Bass.

Eine Stärke ist auch die Verbindung mit mehreren Abspielern (z.B. Handy, Tablet, Laptop) per Multipoint Bluetooth. Der Kopfhörer merkt sich bis zu acht Geräte und kann mit zwei davon gleichzeitig gekoppelt sein. Zum Wechsel genügt es, die Wiedergabe auf dem aktiven Abspieler zu stoppen und auf dem anderen verbundenen Abspieler zu starten. Nerviges Umstellen im Bluetooth-Menü ist nicht notwendig.

Alle technischen Daten im Vergleich zeigt unsere Kaufberatung:

Nachteile des Bose NC 700 HP: Der Akku hält „nur“ bis zu 20 Stunden, das ist heutzutage keine Spitzenleistung mehr. Außerdem benötigt man für den vollen Funktionsumfang (Einstellungen) die Bose Music App und einen Bose-Account, was mit der Weitergabe von Nutzerdaten verbunden ist. Manch einer bemängelt auch, dass man den Bose NC 700 HP nicht zusammenklappen kann, aber wir finden den Kopfhörer in seinem flachen Transportetui (gehört zum Lieferumfang) wunderbar kompakt.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 im Transport-Case (Bildquelle: GIGA)

Letzten Endes ist der Bose NC 700 HP einer der besten ANC-Kopfhörer auf dem Markt, für einige Audio-Fans sogar der allerbeste. Ein harter „Konkurrent“ ist ausgerechnet der Bose QuietComfort 45 aus dem eigenen Hause, der sehr bequem auf dem Kopf sitzt und vom Design her eher klassisch aussieht.

