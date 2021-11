Xiaomi hat kürzlich neue Fernseher vorgestellt und auf den Markt gebracht. Preislich waren diese etwas höher angesiedelt als noch die Mi-4S-Modelle. Jetzt hat Amazon die Preise im Rahmen der Black-Friday-Woche gesenkt, wodurch die neuen Modelle deutlich attraktiver sind.

Amazon verkauft Xiaomi-Fernseher sehr günstig

Als Xiaomi die neuen Fernseher vorgestellt hat, waren wir von der Preisgestaltung schon etwas überrascht. Technisch wurde zwar nachgelegt und die Bildqualität verbessert, doch es handelt sich weiterhin um Einstiger-Geräte, die gar nicht so günstig waren, wie man es erwartet hat. Jetzt verkauft Amazon die P1E-Modelle aber deutlich günstiger, sodass sich ein Kauf lohnt.

Xiaomi Smart TV P1E 55 Zoll für 399 Euro statt 549 Euro (bei Amazon anschauen)

statt 549 Euro (bei Amazon anschauen) Xiaomi Smart TV P1E 43 Zoll für 299 Euro statt 399 Euro (bei Amazon anschauen)

Wer lieber eine etwas bessere Bildqualität haben will, kann auch den neuen QLED-TV von Xiaomi günstiger kaufen:

Xiaomi QLED Smart TV 55 Zoll für 599 Euro statt 799 Euro (bei Amazon anschauen)

Die Angebote von Amazon sind zeitlich stark begrenzt. Es kann gut sein, dass sie sich innerhalb von kürzester Zeit so gut verkaufen, dass sie schnell nicht mehr verfügbar sind.

Im Video könnt ihr euch die neuen P1-Fernseher von Xiaomi anschauen:

Xiaomi Mi TV P1: 4K-Fernseher mit randlosem Design

Alternativen zu Xiaomi-Fernsehern

Durch die hohen Rabatte zum Black Friday sind die Xiaomi-Fernseher endlich in der Preisregion angekommen, wo sie von Beginn an hätten liegen sollen. Amazon hat die Preise sogar stärker reduziert als der Hersteller bei den eigenen Black-Friday-Angeboten. Das muss also schon was heißen. Falls ihr nicht unbedingt einen Xiaomi-Fernseher haben wollt, gibt es aktuell noch viele andere TV-Geräte im Angebot. Wir haben einen Artikel dazu, wo ihr die besten TV-Deals findet. Dort gibt es auch OLED-Modelle zu Bestpreisen im Angebot.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).