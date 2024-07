Amazon verkauft den Tefal OptiGrill aktuell zum Schnäppchenpreis

Die Grillsaison unter freiem Himmel läuft zwar auf Hochtouren, doch das Wetter passt nicht immer. Wollt ihr trotzdem nicht auf euer Grillfleisch und -gemüse verzichten, dann könnte der OptiGrill von Tefal etwas für euch sein. Bei Amazon bekommt ihr diesen aktuell zu einem echt günstigen Preis.

Amazon verkauft Tefal OptiGrill für 100 Euro

Wenn es einen Kauf gibt, den ich 2023 getätigt und bis heute nicht bereut habe, dann ist es die Anschaffung des OptiGrill von Tefal. Dieser Kontaktgrill ist einfach genial. Ihr wählt das Programm, heizt das Gerät auf, legt das Grillgut hinein und könnt dann je nach Farbe der Leuchte entscheiden, wie durch es sein soll. Das funktioniert nicht nur sehr simpel, sondern die Ergebnisse sind absolut gelungen. Aktuell bekommt ihr den OptiGrill für 99,99 Euro bei Amazon (bei Amazon anschauen). Um den Preis zu bekommen, müsst ihr Prime-Kunde sein. Falls ihr das noch nicht seid, könnt ihr Prime 30 Tage kostenlos testen (bei Amazon anschauen).

Anzeige

Tefal Optigrill GC705D Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.07.2024 06:02 Uhr

So oder so lohnt sich der Kauf. Und das nicht nur, wenn ihr Steaks zubereiten wollt. Ich bereite damit auch Grillgemüse, brate Hähnchenbrust oder -flügel und mache oft Sandwiches. An Fisch habe ich mich noch nicht getraut, geht damit aber auch.

Anzeige

Was taugt so ein OptiGrill von Tefal?

Wie oben erwähnt, habe ich genau den gleichen Tefal OptiGrill, den Amazon aktuell verkauft. Bis heute bin ich damit zufrieden, weil der Kontaktgrill sehr gute Ergebnisse liefert und ich im Grunde nichts machen muss, außer das richtige Bildchen auf dem Gerät zu drücken. Der Rest passiert von allein.

Tefal OptiGrill+ vorgestellt

Rückblickend hätte ich aber doch lieber das XL-Modell gekauft (siehe Video oben), um etwas mehr Platz auf der Grillfläche zu haben. So muss ich oft zwei Mal braten, weil nicht alles drauf passt. Den Aufpreis wäre es mir damals definitiv wert gewesen (bei Amazon anschauen). Zumal ihr beim XL-Modell auch mehr Zubehör nutzen könnt. Beispielsweise die Waffelplatten (bei Amazon anschauen) oder die Backschale (bei Amazon anschauen). Das Zubehör ist nicht günstig, aber man hat dann alles in einem Gerät.

Anzeige

