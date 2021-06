Bei Amazon findet im Moment ein Angebots-Feuerwerk statt, der Prime Day 2021 läuft gerade und es gibt viele gute Deals. Wir haben für euch einen besonders günstigen Design-Monitor herausgesucht, der auch durch seine technische Ausstattung überzeugt. Der schicke ViewSonic-Monitor mit 32 Zoll ist gerade 26 Prozent günstiger zu haben.

ViewSonic VX3276-2K-MHD Design-Monitor mit 32 Zoll stark reduziert bei Amazon

Der diesjährige Prime Day läuft noch bis Mitternacht, ihr habt also nicht mehr viel Zeit, um euch den ViewSonic Design-Monitor zum aktuellen, reduzierten Preis zu sichern. Natürlich nur, so lange der Vorrat reicht.

Der Viewsonic VX3276-2K-MHD Design Monitor / 80 cm (32 Zoll) in der Farbausführung „Silber-Schwarz“ kostete bei Amazon bislang 269 Euro und jetzt bekommt ihr den Monitor für 199,90 Euro, 26 Prozent günstiger. Ihr spart 69,10 Euro.

Der Monitor hat im Moment auf Amazon ganze 5.347 Bewertungen, die Kundenrezessionen im 5-Sternebereich liegen bei diesem Produkt bei stolzen 72 Prozent. Der Design-Monitor ist bei Amazon-Kunden also offenbar sehr beliebt und jetzt ist auch noch der Preis unter die 200 Euro Marke gefallen. Im Preisvergleich verschiedener Online-Händler von Idealo bestätigt sich, dass der Monitor bei Amazon mit Abstand zum aktuell günstigsten Preis angeboten wird.

Technische Spezifikationen des ViewSonic VX3276-2K-MHD 80 Design-Monitors (32 Zoll)

Superschlankes Design

WQHD Auflösung (2560 x 1440 Pixel) / 32 Zoll für scharfe und detaillierte Bilder

SuperClear-IPS-Technologie für satte Farben und klare Bilder aus jedem Winkel, auch bei weitem Betrachtungswinkel von bis zu 178/178 Grad

10-Bit-Farben

Flexible Anschlüsse: HDMI, DP, MINI DP

Zwei integrierte Lautsprecher

Exklusive ViewMode-Funktion von ViewSonic

Flicker-Free und geringes Blaulicht zur Schonung der Augen

Eco-Modus

ViewSonic Design-Monitor: Für wen lohnt sich der Kauf?

Der ViewSonic Design-Monitor eignet sich besonders für Menschen, die einen schicken Monitor suchen, der gleichzeitig gut ausgestattet ist. Der Monitor verfügt über eine hohe Auflösung mit 2.560 x 1.440 Pixeln und SuperClear IPS-Panel-Technologie, 10-Bit Farbtiefe und liefert dadurch scharfe und farbbrillante Bilder. Der Monitor ist dadurch besonders für Multimediaanwendungen geeignet und auch für Gaming.

Dank der SuperClear IPS Panel-Technologie habt ihr immer scharfe Bilder aus jedem Blickwinkel, auch bei einem Betrachtungswinkel von 178/178. Also egal, wie viele Monitore ihr anschließt, das Bild ist immer gleich gut – perfekt für Home-Office-Setups mit mehreren Monitoren. Zudem verfügt das Gerät über „Flicker-Free-Technologie“ in Kombination mit Blaufiltern, ihr könnt also auch einmal mehrere Überstunden einlegen, ohne dass die Augen schnell müde werden.