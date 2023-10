Amazon verkauft EcoFlow-Balkonkraftwerk mit Akku-Speicher zum Sparpreis

Solltet ihr aktuell noch kein Balkonkraftwerk besitzen und direkt mit einem Akku-Speicher starten wollen, der die überschüssig produzierte Energie speichert, statt diese zu verschenken, dann gibt es bei Amazon das richtige Angebot für euch. Dort wird ein Set zum Schnäppchenpreis verkauft.

EcoFlow-Balkonkraftwerk mit Akku-Speicher im Angebot

Balkonkraftwerke liegen aktuell voll im Trend, denn ihr könnt damit einfach Energie produzieren und alles selbst anschließen. EcoFlow bietet mit PowerStream eine der besten Lösungen, da ihr einfach einen Akku-Speicher anschließen könnt. Aktuell bekommt ihr bei Amazon folgendes Set zum Preis von 1.557,99 Euro (bei Amazon anschauen):

2x komplett schwarze 400-Watt-Rigid-Solarmodule

1x PowerStream-Wechselrichter, der auf 800 Watt freigeschaltet werden kann

1x Delta 2 Powerstation mit 1 kWh Kapazität

2x Super-Flachkabel zur Fensterdurchführung

2x Solar-Verlängerungskabel

Ihr seid damit im Grunde komplett ausgestattet und könnt direkt mit der Produktion von Strom aus Sonnenenergie beginnen. Es fehlt nur noch die Halterung für die Solarzellen. Die müsst ihr je nach eurer Situation auswählen.

Das Tolle an der Lösung von EcoFlow ist, dass ihr das System einfach erweitern könnt. So könnt ihr beispielsweise Smart Plugs für je 36 Euro (bei Amazon anschauen) in das Ökosystem einbinden. Damit wird in Echtzeit der Stromverbrauch eures PCs, des Fernsehers oder Kühlschranks gemessen. Wird Energie gebraucht, dann gibt das System genau so viel Energie frei, wie angefordert wird. Der Rest geht in den Akku. Alles wird per App gesteuert und funktionierte im Test hervorragend.

So funktioniert EcoFlow PowerStream:

EcoFlow PowerStream: So funktioniert das Balkonkraftwerk mit Speicher

Ganzes System ist modular

Wenn ihr mit der Zeit merkt, dass euch der Akku mit 1 kWh nicht ausreicht, dann könnt ihr das System nahtlos erweitern. Ihr könnt für aktuell 799 Euro (bei Amazon anschauen) einen zweiten Akku kaufen und diesen direkt anschließen. Oder ihr kauft einfach einen größeren Akku. EcoFlow-Powerstations sind alle kompatibel. Und wenn ihr schon ein Balkonkraftwerk habt, könnt ihr euch einfach nur den Wechselrichter mit Akku kaufen (bei Amazon anschauen). Auch das bekommt ihr im Bundle günstiger.

