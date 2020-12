Wer aus seinem Auto aussteigt und eine Kleinigkeit vergisst, wird teuer zur Kasse gebeten. Es geht um die Parkscheibe, die man mittlerweile nicht mehr nur am Straßenrand auf ausgewiesenen Plätzen auslegen muss, sondern auch immer häufiger auf Supermarktparkplätzen. Wer keinen Strafzettel riskieren möchte, kann jetzt günstig Abhilfe schaffen.

Amazon verkauft automatische Parkscheibe günstiger

Autofahrer können sich freuen, denn automatische Parkscheiben sind legal und stellen die Parkzeit ein, wenn das Auto zum Stehen kommt. Wer wie ich oft vergisst, die Parkscheibe auszulegen oder es eilig hat, kann schon mal einen saftigen Strafzettel bekommen. Besonders die privaten Dienstleister auf Parkplätzen von Supermärkten sind geradezu auf der Jagd nach Parksündern, die vergessen eine Parkscheibe auszulegen, und kassieren dann ordentlich ab. Genau für diesen Fall sollte man die knapp 18 Euro bei Amazon für eine automatische Parkscheibe investieren. Normalerweise kosten diese um die 25 Euro. Schlagt also zu, solange der niedrigere Preis gilt.

Doch auch so wären die 25 Euro sehr gut investiert. Ein Strafzettel und man hat das Geld wieder raus. Das Gerät besitzt eine ECE-Genehmigung mit der Nr. 10 R - 047203 und kann legal im Auto betrieben werden. Die Parkzeit stellt sich nach einer Standzeit von 20 Sekunden automatisch ein. Sie kann nicht manipuliert werden, so dass die Uhrzeit mitläuft. Das wäre illegal. Wenn die Parkzeit also nur eine Stunde beträgt, sollte man rechtzeitig zurück sein. Die Uhr lässt sich vorstellen, wenn man sein Auto in einer Nacht-Park-Zone abstellen möchte, wo die Parkzeit erst am nächsten Tag gilt. Die automatische Parkuhr kann mit jedem Pkw genutzt werden. Der Betrieb erfolgt mit Batterien.

Für wen lohnt sich der Kauf der automatischen Parkscheibe?

Im Grunde für jeden, der ein Auto hat. Seitdem ich von diesem Gerät weiß, will ich es mir zulegen und hab jetzt zum niedrigen Preis zugeschlagen. Wenn man mal die Parkscheibe vergisst, wird man auch erwischt und ärgert sich. Nachdem mir das mittlerweile öfter passiert ist, mache ich damit nun Schluss. Die 4,8 von 5 möglichen Sternen bei fast 8.000 Bewertungen sprechen eine deutliche Sprache. Einfach ein geniales Teil.