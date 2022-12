Wenn ihr euch auf einen möglichen Stromausfall vorbereiten wollt, dann solltet ihr einige Gadgets besitzen, mit denen ihr nicht ganz aufgeschmissen seid. Dazu zählen nicht nur Wasser und einige Lebensmittel, sondern auch etwas Technik. Amazon verkauft aktuell eine Camping-Lampe günstiger, die einige Tricks drauf hat.

Amazon verkauft Camping-Lampe günstiger

Auch wenn die Gefahr eines bundesweiten Blackouts sehr gering ist, kann es regional immer zu kurzen oder längeren Stromausfällen kommen. Und genau für so einen Fall solltet ihr vorbereitet sein, denn dann geht nichts mehr. Ihr bekommt kein Wasser aus der Leitung, die Heizung geht nicht mehr und auch das Licht lässt sich nicht mehr Einschalten. Genau für den Fall könnt ihr euch eine Camping-Lampe mit Akku kaufen, die Amazon aktuell für 29 Euro verkauft (bei Amazon anschauen).

Diese Camping-Lampe bietet gleich mehrere Besonderheiten:

Sie lässt sich zusammenschieben, ist damit sehr kompakt und kann sicher transportiert werden.

Ihr könnt die Lampe am Strom, per Solar oder mit einer Handkurbel aufladen.

Es ist sogar ein USB-Anschluss vorhanden, sodass ihr euer Handy laden könnt.

Im zusammengeklappten Zustand dient sie als Taschenlampe.

Was will man mehr? Die Camping-Lampe erfüllt im Grunde alle Voraussetzungen für ein unverzichtbares Notfall-Zubehör. Einzig und allein eine Radio-Funktion fehlt noch. Einen Weltempfänger gibt es aber auch für kleines Geld (bei Amazon anschauen) oder ihr greift direkt zum Notfall-Radio mit Zusatzfunktionen.

Mit einem Solargenerator könnt ihr für mehr Geräte Strom bereithalten:

Lohnt sich so eine Anschaffung?

Auf jeden Fall. Licht in Form von Taschenlampen oder Camping-Lampen sollte man immer im Haus haben. So etwas wird man nicht nur bei einem Stromausfall benutzen, sondern auch in vielen anderen Situationen. Der Preis ist nicht zu hoch und ihr habt mit einer Ladung für mehrere Tage Licht. Bei über 3.000 Bewertungen auf Amazon gibt es 4,5 von 5 Sternen. Das Produkt scheint also zu überzeugen.