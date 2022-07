Schlechte Luft in den eigenen vier Wänden kann ganz schön aufs Gemüt schlagen. Wer deshalb mit dem Gedanken spielt, sich ein smartes Helferlein zur Raumluftmessung anzuschaffen, sollte aktuell bei Amazon vorbeischauen. Dort bekommt ihr den Testsieger der Stiftung Warentest zum Schnäppchenpreis.

Amazon: Testsieger-CO 2 -Messgerät zum Schnäppchenpreis

Regelmäßiges Lüften ist nicht nur wichtig, um eventuelle Krankheitserreger zu vertreiben, auch Müdigkeit, Kopfschmerzen und sogar oberflächlicher Schimmel durch zu hohe Luftfeuchtigkeit können so vorbeugend behandelt werden. Wenn ihr auch zu den Menschen gehört, die es dennoch regelmäßig vergessen, wäre vielleicht ein CO 2 -Messgerät genau das Richtige für euch.

CO 2 -Messgeräte sind besonders in Zeiten von Corona wirklich praktisch, ermitteln sie doch die Luftqualität anhand des Kohlendioxid-Anteils im Raum und erinnern uns an regelmäßiges Stoßlüften. Bei Amazon gibt es jetzt den Testsieger der Stiftung Warentest von Technoline zum Top-Preis: Ihr bekommt das CO 2 -Messgerät mit großem Display für 69,99 Euro (statt 89,99 Euro UVP).

Darum ist das CO 2 -Messgerät von Technoline so gut

Im Februar 2021 prüfte die Stiftung Warentest elf CO 2 -Messgeräte auf Herz und Nieren und verlieh dem Technoline CO 2 -Messgerät „WL1030“ die Gesamtnote „Gut“ (1,9) und kürte ihn damit zum Sieger. Getestet wurden die Kohlendioxidmessungen (2,2), Handhabung (2,1), der Stromverbrauch (0,6) sowie Verarbeitung und Standsicherheit (1,5).

Das Messgerät von Technoline besticht durch ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und konnte vor allem durch eine große und klare Darstellung der Messwerte und eine Ampel-Darstellung des CO 2 -Gehalts punkten. Man kann die Ober- und Untergrenzen für Alarme des Messgerätes ganz individuell und nach dem eigenen Empfinden einstellen. Es gibt zudem nicht nur einen akustischen, sondern auch Optischen Alarm bei schlechter Luftqualität.

Technoline CO2.Messgerät WL1030 Statt 89,99 Euro UVP: CO2-Messgerät mit großen Display, Ampelanzeige, akustischem und visuellem Alarm bei Grenzüberschreitung der Werte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.07.2022 10:14 Uhr

CO 2 -Messgeräte im Test der Stiftung Warentest – alle Sieger und Verlierer auf einen Blick:

