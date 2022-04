Ein Display von Samsung, das mehr kann als ein normaler Monitor? Das smarte Teil gibt's gegenwärtig bei Amazon wesentlich günstiger und ersetzt für viele Nutzerinnen und Nutzer am Ende nicht nur einen smarten TV.

Aktuell bekommen wir bei Amazon den Samsung M5 Smart Monitor für kleines Geld – wahlweise mit 27- oder 32-Zoll-Display. Das kleinere Modell kostet nur 159 Euro (bei Amazon ansehen), für die größere Variante werden 219 Euro fällig (bei Amazon ansehen). Eine deutliche Ersparnis und mit Abstand die besten Preise im Netz, denn anderswo zahlen wir knapp 200 beziehungsweise 250 Euro. Ergo: Das Amazon-Angebot ist derzeit unschlagbar günstig.

Samsung M5 Smart Monitor bei Amazon: Streaming-Apps, WLAN und Apples AirPlay 2

Doch was macht den Samsung M5 Smart Monitor so besonders? Dieses Display kann mehr als nur Bilder anzeigen. Wie ein Smart TV verfügt der M5 über einen Smart Hub und kann so direkt und ohne Umwege auch auf Streaming-Dienste zugreifen – Netflix, YouTube, Amazon Prime Video und Disney+, dank mitgelieferter Fernbedienung und ohne einen angeschlossenen Rechner direkt zu nutzen. Hierfür verfügt der Monitor natürlich direkt über WLAN, ebenso noch mit an Bord sind Bluetooth und zwei HDMI-Anschlüsse. So können dann auch direkt Laptop, PC, Xbox oder PlayStation verbunden werden.

Was man mit einem solchen Smart Monitor alles machen kann:

Samsung Smart Monitor: Was kann der?

Apropos: Apple-Nutzer haben noch mehr vom Samsung M5 Smart Monitor, denn der hat auch AirPlay 2 integriert und kann so ohne Umwege kabellos von iPhone, iPad oder Mac bespielt werden. Weitere Features, die eine Erwähnung wert sind: Dank Adaptive Picture-Technologie wird die Helligkeit des Monitors immer gleich automatisch angepasst, ebenso gibt's noch einen Blaulichtfilter und eine Flicker-Free-Technologie gegen kontinuierliches Bildschirmflackern.

Was sagen die bisherigen Käufer?

Gibt es denn gar keine Nachteile beim Samsung M5 Smart Monitor? Nun ja, die Auflösung entspricht mit 1.920 x 1.080 Pixeln zwar dem allgemeinen Full-HD-Standard, auf eine noch höhere 4K-Auflösung müssen wir dann aber verzichten. Bei diesem günstigen Preis aber absolut zu verschmerzen, unserer Meinung nach. Übrigens, eine solche haben auch die bisherigen Kunden bei Amazon.

Die vergeben bisher absolut positive 4,5 von 5 maximalen Sternen bei weit über 500 Bewertungen. Ergo: Ein brauchbarer Monitor mit dem gewissen Extra. Wer diesen aktuell noch günstig kaufen möchte, der muss sich ranhalten. Die Preise gelten nur diese Woche beziehungsweise solange der Vorrat reicht.