Solarenergie ist eine schöne Erfindung. Ihr könnt einfach die Sonnenstrahlen in Energie umwandeln und müsst nichts anderes dafür tun, als das Solarpanel in die Sonne zu stellen. Schon fließt der Strom. Bei Amazon bekommt ihr aktuell eine Powerbank, die ihr einfach mit der Kraft der Sonne aufladen könnt, noch günstiger.

Amazon verkauft Powerbank mit Solarpanel günstiger

Eine Powerbank sorgt dafür, dass ihr unterwegs euer Smartphone, Tablet und andere Geräte aufladen könnt. Aufgeladen werden diese normalerweise in der Steckdose. Wollt ihr etwas autarker sein, dann wäre eine Powerbank mit Solarpanel vielleicht genau das Richtige für euch. Für aktuell 39,09 Euro (bei Amazon anschauen) bekommt ihr eine große Powerbank mit einer Kapazität von 26.800 mAh und insgesamt vier ausklappbaren Solarpaneelen noch günstiger. Damit könnt ihr den Akku unterwegs in der Sonne aufladen.

Solar Powerbank 26800mAh, elzle Solar Ladegerät mit 2 USB-Ausgangsport & 1 USB-Eingangsport, Outdoor Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.08.2022 12:24 Uhr

Mit dieser Leistung könnt ihr ein Smartphone bis zu zehn Mal komplett aufladen. Bei einem Tablet sind es bis zu drei Mal. Voll aufgeladen rein durch Sonnenenergie ist der Akku in bis zu 20 Stunden. Es dauert also zwei bis drei Tage, dafür habt ihr für mehrere Tage Energie, wenn ihr unterwegs seid.

Wenn euch das etwas zu mächtig ist, gibt es auch eine kleinere Alternative mit 10.000-mAh-Akku und einem Solarpanel für knapp über 20 Euro (bei Amazon anschauen). In beiden Modellen ist eine Taschenlampe integriert, sodass ihr sogar etwas Licht habt, wenn ihr beispielsweise zum Camping fahrt.

Mit einem Balkonkraftwerk könnt ihr Energie im Haushalt sparen:

Was taugt die Powerbank mit Solarpanel?

Bei über 1.400 Bewertungen gibt es auf Amazon 4,1 von 5 Sternen. Ihr könnt an den USB-Anschlüssen zwei Geräte gleichzeitig laden und so die Energie perfekt nutzen. Das Laden dauert über Solar ziemlich lange, das liegt aber auch einfach am großen Akku. 26.800 mAh sind schon extrem viel. Alternativ könnt ihr den Akku natürlich auch an der Steckdose laden, wie bei einer klassischen Powerbank. Insgesamt also eine solide Investition, wenn ihr etwas unabhängiger von der Steckdose sein wollt.