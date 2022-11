Falls ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen 65-Zoll-Fernseher seid, dann solltet ihr euch den Medion Life X16596 anschauen, der bei Amazon und Medion mit Rabatt verkauft wird. Es handelt sich um ein Modell mit QLED-Panel, welches eine bessere Bildqualität liefert als viele andere Fernseher in der Preisklasse.

Großer 65-Zoll-Fernseher für 578 Euro

Ein 65-Zoll-Fernseher mit QLED-Bildschirm und Android TV für deutlich unter 600 Euro? Genau dieses Angebot findet ihr bei Amazon und Medion im Onlineshop. Dort könnt ihr den riesigen Fernseher mit 4K-Auflösung und tollem Bildschirm für nur 577,99 Euro kaufen, wenn ihr den 15-Prozent-Gutschein aktiviert (bei Amazon anschauen). Die Lieferung erfolgt direkt über den Medion-Shop. Alternativ könnt ihr auch direkt bei Medion einkaufen und den Gutscheincode TVSNOV nutzen. So kommt ihr auf den gleichen Preis (bei Medion anschauen).

MEDION X16596 163,9 cm (65 Zoll) QLED Fernseher (Android TV, UHD Smart TV, 4K Ultra HD, Dolby Vision Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2022 19:50 Uhr

Der Preis von unter 600 Euro für einen QLED-Fernseher in der Größe von 65 Zoll ist ziemlich gut. Alternativen von beispielsweise Hisense kosten mit 650 Euro deutlich mehr (bei Amazon anschauen). Ein Modell von Toshiba positioniert sich mit 630 Euro zwischen den Geräten (bei Amazon anschauen). Samsung-Modelle sind deutlich teurer.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen LCD und OLED, die ihr kennen müsst:

Für wen lohnt sich der Kauf des Medion-Fernsehers?

Für alle, die einen möglichst großen Fernseher zu einem sehr geringen Preis haben wollen. Ein 65-Zoll-Fernseher mit QLED-Panel und 4K-Auflösung für unter 600 Euro ist schon sehr billig. Der Medion-TV bietet alles, was ihr benötigt. Ihr könnt durch einen Triple-Tuner alles empfangen, habt WLAN und alle Smart-TV-Funktionen über Android TV zur Verfügung. Ihr bekommt also sehr viel TV für relativ wenig Geld, der auch sehr zukunftssicher ist durch Android TV und ein QLED-Panel besitzt, welches eine bessere Bildqualität als ein normales LCD-Panel liefert. Hier könnt ihr also kaum etwas falsch machen.