Wenn ihr eurem Heimkino ein kleines Upgrade verpassen wollt, dann hat Amazon aktuell den passenden Fernseher für euch im Angebot. Dort bekommt ihr nämlich den Philips 65OLED705/12 Ambilight-TV zum echten Schnäppchenpreis.

Amazon verkauft Philips-Fernseher mit 65 Zoll

Bei Amazon gibt es aktuell einen richtig schönen Fernseher im Angebot. Der Philips 65OLED705/12 besitzt ein großes 65-Zoll-OLED-Panel mit 4K-Auflösung, das eine hervorragende Darstellung bietet. Zusätzlich gibt es dreiseitiges Ambilight, das die perfekte Stimmung beim Schauen von Serien und Filmen schafft. So wird das Bild durch die Rückbeleuchtung der Wand hinter dem Fernseher mit LEDs in den Farben des Bildschirminhaltes noch einmal (gefühlt) vergrößert. Das alles gibt es bei Amazon für nur 1.259 Euro (bei Amazon anschauen).

Der Preis von 1.259 Euro für so einen OLED-Fernseher mit Ambilight ist schon sehr gut. Da Amazon jetzt auch den zuletzt niedrigsten Preis anzeigt, wissen wir, dass ihr 280 Euro spart. Ein sehr ähnlicher Fernseher von LG kostet um die 1.500 Euro (bei Amazon anschauen).

Ambilight ist eine für Philips-Fernseher exklusive Technologie. Es gibt zwar Wege, etwas Ähnliches auf Fabrikaten anderer Hersteller nachzurüsten, aber die bergen immer Nachteile. Nachgerüstete LED-Lichtleisten (bei Amazon anschauen) passen die Beleuchtung beispielsweise nicht an das Bild an.

Wieso ein OLED-TV so viel besser ist:

Was kann der Philips-Fernseher von Amazon?

Ihr bekommt einen High-End-Fernseher von 2021 mit OLED-Display, der eine hohe Auflösung und, OLED-typisch, fantastische Darstellung besitzt. In Kombination mit Ambilight macht das Anschauen von Filmen und Serien viel Spaß. Besonders praktisch ist, dass alle relevanten HDR-Standards unterstützt werden, neben HDR10 und HLG auch Dolby Vision und HDR10+. Als Betriebssystem kommt Android TV zum Einsatz, sodass ihr auf alle gängigen Streaming-Dienste zugreifen könnt. Über den Google Play Store lassen sich auch andere Apps installieren. Ihr könnt natürlich trotzdem normales TV über Kabel, Antenne und Satellit empfangen.

Der Philips-Fernseher erfüllt im Grunde alle Ansprüche eines modernen Fernsehers. Lediglich Gamer mit modernen Konsolen müssen eine kleine Einschränkung in Kauf nehmen: So gibt es nur 4 HDMI-2.0-Ports, womit man PS5 und Xbox Series „nur“ in 4K nur mit maximal 60 Hz spielen kann. Die Konsolen sind natürlich trotzdem kompatibel, wer sie aber mit den „Sahnehäubchen“ 4K120 und VRR nutzen möchte, muss für einen vergleichbaren 65-Zoller allerdings tiefer in die Tasche greifen. Mit 4,7 von 5 Sternen bewerten die Käufer bei Amazon den Fernseher als sehr gut.