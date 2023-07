Kleiner Fernseher für kleines Geld: Bei Amazon bekommen Prime-Kunden aktuell mehrere TV-Modelle mit heftigem Rabatt angeboten.

„Hauseigene“ Fernseher-Modelle: Amazon verkauft Fire TV-2 ab 149,99 Euro

Amazon verkauft nicht nur smarte Lautsprecher („Echo“) und Tablets („Fire“), sondern auch Fernseher. Die erst im März 2023 vorgestellten Modelle der Reihe „Fire TV-2“ sind nun bereits (im Vorfeld des Amazon Prime Day) stark reduziert worden. So verkauft Amazon den Fire TV-2 mit 32 Zoll Bilddiagonale jetzt für nur 149,99 Euro statt 279,99 Euro – also mit 46 Prozent Rabatt.

Amazon Fire TV-2 mit 32 Zoll (81 cm) Statt 279 Euro. Angebot gilt nur für Amazon-Prime-Mitglieder. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.07.2023 17:40 Uhr

Das Angebot gilt nur für Prime-Kundinnen und -Kunden und nur bis zum 12.07.2023, 23:59 Uhr. Weitere Infos und Angebote zum Amazon Prime Day 2023 (11. + 12. Juli) findet ihr in unserer Übersicht.

Fire TV-2 (32 Zoll) von Amazon: Für was ist der kleine Fernseher geeignet?

„Die Fire TV 2-Serie bringt Fire TV-Erlebnis dank besonders attraktivem Preis in jeden Raum“, so Amazon in der Pressemitteilung zur Vorstellung der hauseigenen Fernseher. Die Aussage darf man wörtlich nehmen, denn es ist vor allem der niedrige Preis, der hier ein Ausrufezeichen setzt. Bei der Technik bekommt man eine interessante Mischung aus Einsteiger-Features und bewährten Amazon-Funktionen. So ist der Fire TV-2 mit 32 Zoll ein heißer Kandidat für die Rolle als „Zweitgerät“ – also etwa fürs Schlafzimmer, den Hobbyraum oder das Campingmobil.

Die von Amazon entwickelten Smart-Fernseher der Serie „Fire TV-2“ punkten vor allem mit dem günstigen Preis (Bildquelle: Amazon)

Amazon Fire TV-2 mit 32 Zoll (81 cm)

Vorteile:

niedriger Preis (für Prime-Mitglieder)

smarte Funktionen, mit bewährter Fire-TV-Bedienoberfläche

Sprachsteuerung mit Alexa auf Knopfdruck

Nachteile:

Auflösung nur 720p

Bildqualität nur ausreichend

In der Preisklasse muss man verständlicherweise mit einigen Abstrichen leben können. Allen voran zu nennen ist die magere Bildauflösung von nur 720p („HD“), die aber bei der kleinen Bildschirmdiagonale noch zu verkraften ist. Die Bildqualität ist insgesamt weit unterhalb der Premiumklasse einzuordnen: Weder Helligkeit noch Kontrast kommen an OLED- oder QLED-TVs heran. Eine Alexa-Sprachfernbedienung ist dabei, allerdings wird die digitale Assistentin nur per Knopfdruck gestartet und nicht per einfachem Zuruf. Das Angebot an Anschlüssen ist ordentlich (2 x HDMI 1.4, 1 x HDMI ARC, 1 Ethernetanschluss).

Der größte Pluspunkt – neben dem Preis – ist bei diesem Fernseher die smarte Funktionalität. Die Fire-TV-Bedienoberfläche ist von den gleichnamigen Sticks bekannt und bietet Zugriff auf alle wichtigen Streaming-Dienste (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube und mehr). Alles in allem also kein Fernseher fürs große Gaming- oder Heimkino-Erlebnis – aber durchaus geeignet für Nachrichten, Sitcoms und Hintergrundberieselung. Gut zu wissen: Wem 32 Zoll zu klein ist, bekommt den Fire TV-2 auch mit 40 Zoll Bilddiagonale. Oberhalb der Fire-TV-2-Baureihe bietet Amazon zudem die besser ausgestatteten Serien Fire TV-4 (4K-Aufösung) und Fire TV Omni (mit QLED) an.

