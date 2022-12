Ihr wollt euer Heim ohne großen Aufwand auch von unterwegs immer im Blick behalten? Dann solltet ihr dieses Amazon-Angebot für eine kabellose Überwachungskamera mit Solarpanel nicht verpassen. Wir haben alle Details für euch.

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einer Überwachungskamera seid, die keine extra Stromversorgung benötigt, solltet ihr euch dieses Angebot für die Reolink Argus Eco näher ansehen. Bei Amazon bekommt ihr das kabellose Gerät mit Akku und Solarpanel für aktuell nur 69,99 Euro (Angebot bei Amazon ansehen). Um auf den Preis zu kommen, müsst ihr den 6-Euro-Rabattgutschein unter dem Angebotspreis aktivieren. Im Preisvergleich werden sonst mindestens 85 Euro fällig.

Die kabellose Überwachungskamera von Reolink eignet sich für sowohl den Außen- als auch Inneneinsatz . Das mitgelieferte Solarpanel macht die Kamera dabei unabhängig von der Stromversorgung. Wenn es dunkel ist oder die Sonnenstrahlung nicht ausreicht, läuft die Kamera mit einem integrierten Akku . Kommuniziert wird per 2,4 GHz WLAN . Die Kamera liefert Bilder in Full-HD-Qualität und hat mit 100 Grad ein großes Sichtfeld. Weitere Funktionen der Kamera wie Infrarot-Nachtsicht , ein integrierter Bewegungsmelder mit App-Push-Funktionalität, ein zuschaltbarer Sirenenton und Zwei-Wege-Audio sind im Alltag praktisch.

Laut Hersteller ist die Kamera und das Solarmodul wetterfest. Ihre Steuerung wie auch die Installation soll besonders einfach sein und kann etwa via Google Home oder Amazon Alexa erfolgen. Über die Reolink-App kann man direkt auf dem Smartphone in Echtzeit informiert werden, wenn die WLAN-Kamera Bewegungen erkennt. Zusätzlich kann man dort den Live-Feed der Kamera von überall in Welt über das Internet sehen. Ansonsten werden Videos auf den lokalen Speicher via SD-Karte gespeichert.