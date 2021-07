Wer aktuell auf der Suche nach günstigen, aber überraschend guten In-Ear-Kopfhörern ist, der sollte sich die Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 bei Amazon anschauen. Dort wird der kabellose Kopfhörer-Geheimtipp aktuell extrem günstig angeboten. Otto geht beim Preis mit.

Amazon verkauft kabellose Xiaomi-Kopfhörer für 12,99 Euro

Originalartikel:

Es müssen nicht immer gleich AirPods Pro von Apple für mehrere Hundert Euro sein. Wer nur hin und wieder kabellose In-Ear-Kopfhörer benötigt, kann auch zu den Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 für schlappe 12,99 Euro greifen (bei Amazon anschauen). Normalerweise kosten die Kopfhörer 24,99 Euro. Das ist günstig, doch aktuell geht noch mehr. Man bekommt satte 12 Euro Rabatt und kann sich die Kopfhörer zum Schleuderpreis sichern. Die Nachfrage ist so groß, dass die Lieferung schon etwas länger dauert. Geliefert wird aber aus Deutschland, sodass keine zusätzlichen Gebühren anfallen.

Was taugen die Xiaomi-Kopfhörer?

Die Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 bieten laut vielen Bewertungen eine überraschend gute Klangqualität. Sie sind natürlich nicht so gut wie Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, aber sie können ganz gut mithalten, wenn man den günstigen Preis bedenkt. Die Laufzeit beträgt bis zu vier Stunden und man kann die Kopfhörer dann ganz einfach in der Aufbewahrungsbox aufladen. Statt einer Touch-Bedienung bieten die Kopfhörer von Xiaomi noch echte Knöpfe. So fällt einigen Menschen die Bedienung etwas leichter. Man kann die Kopfhörer mit allen Geräten verbinden, die Bluetooth besitzen.

In diesem Video seht ihr, wie Xiaomi die Smartphone-Ladetechnologie revolutioniert:

Für wen lohnt sich der Kauf der Xiaomi-Kopfhörer?

Im Grunde für alle, die nicht zu viel Geld für High-End-Kopfhörer ausgeben wollen aber trotzdem einen guten Klang suchen. Verzichten muss man auf eine aktive Geräuschunterdrückung. Ansonsten bieten die Xiaomi-Kopfhörer alle Annehmlichkeiten, die man von modernen In-Ear-Kopfhörern ohne Kabel gewohnt ist. Hier heißt es also zuschlagen (bei Amazon anschauen), solange das Angebot noch gilt.