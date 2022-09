Solargeneratoren liegen aktuell voll im Trend. Viele Menschen haben Angst vor Stromausfällen und wollen so zumindest eine kleine Sicherheit in der Hinterhand haben. Bei Amazon gibt es aktuell gleich mehrere kleine Solargeneratoren mit Batteriespeicher günstiger. Einige davon haben sogar zusätzliche Tricks drauf.

Solargeneratoren bei Amazon im Angebot

Die Auswahl an Solargeneratoren ist groß und wird immer größer. Es handelt sich dabei um eine Powerstation, die mit einem mehr oder weniger großen Akku ausgestattet sind, mehrere Anschlussmöglichkeiten für Geräte besitzt und nicht nur über die Steckdose, sondern auch über ein Solarmodul aufgeladen werden kann. Damit macht ihr euch unabhängig vom Stromnetz und könnt überall da Energie erzeugen, wo die Sonne scheint. Aktuell gibt es gleich mehrere kleinere Modelle bei Amazon im Angebot.

Bluetti Powerstation EB3A für 299 Euro

BLUETTI Tragbare Powerstation EB3A, 268Wh LiFePO4 Batterie Backup mit 600W (1200W Peak) AC Ausgängen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2022 14:52 Uhr

Die Bluetti Powerstation EB3A kostet normalerweise 399 Euro und wird aktuell durch einen 100-Euro-Rabatt für 299 Euro verkauft (bei Amazon anschauen). Die Kapazität des Akkus liegt bei 268Wh und die Leistung bei 600 Watt. Kurzfristig sind bis zu 1.200 Watt möglich. Ihr habt viele Anschlussmöglichkeiten, ein Licht und könnt den Akku sowohl an der Steckdose, im Auto oder mit einem Solarpanel aufladen, das ihr optional kaufen könnt (bei Amazon anschauen).

Jackery Explorer 240 für 248,61 Euro

Jackery Explorer 240, 240Wh/67200mAh Tragbare Powerstation Mobiler Stromspeicher mit Reinen Sinuswel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2022 15:05 Uhr

Jackery baut mit die beliebtesten Solargeneratoren auf dem Markt. Aktuell gibt es den Jackery Explorer 240 für knapp unter 250 Euro im Angebot (bei Amazon anschauen). Hier liegt die Leistung bei 200 Watt und maximal 400 Watt für kurze Zeit. Ist also eher für Smartphones, Tablets und Laptops gedacht. Mit einem optionalen Solarmodul könnt ihr die Powerstation auch unterwegs aufladen (bei Amazon anschauen).

Enginstar Powerstation mit Solarpanel für 329,99 Euro

Enginstar Powerstation mit Solarpanel, 296Wh Tragbare Powerbank mit 1* 60W Solarpanel, Solargenarato Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2022 15:09 Uhr

Ein Komplett-Set mit Powerstation (296 Wh) und Solarpanel (60 Watt) bekommt ihr von Enginstar aktuell mit 50 Euro Rabatt. Statt 379,99 Euro müsst ihr so nur 329,99 Euro zahlen, wenn ihr den 50-Euro-Rabatt aktiviert (bei Amazon anschauen). Die maximale Leistung liegt hier bei 350 Watt und ihr könnt auf der Powerstation euer Smartphone kabellos aufladen. Weiterhin lassen sich am Solarpanel auch Geräte über USB direkt anschließen. Wenn ihr also nur das Solarpanel mitnehmt, könnt ihr damit auch euer Handy aufladen. Erfüllt also gleich mehrere Einsatzzwecke.

Allpowers S300 für 240,32 Euro

ALLPOWERS S300 Tragbarer Powerstation 288Wh / 78000mAh Mobile Stromversorgung Generatoren 300W Batte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2022 15:13 Uhr

Die Powerstation S300 von Allpowers hat den Vorteil, dass ihr trotz des relativ kleinen Speichers von 288 Wh zwei Schuko-Steckdosen zur Verfügung habt. Auch hier lässt sich ein Smartphone kabellos auf dem Gerät laden. Um die Powerstation per Solar aufladen zu können, braucht ihr diesen Adapter (bei Amazon anschauen) und dieses Solarpanel mit 100 Watt (bei Amazon anschauen).

Mehr Leistung für weitere Einsatzzwecke

Jackery Explorer: Tragbare Powerstations im Hands-On – GIGA@IFA Abonniere uns

auf YouTube

Die oben genannten Solargeneratoren bieten relativ weniger Akkuspeicher und eigenen sich nur für den Notfall, wenn ihr beispielsweise euren Akku vom Handy oder Laptop aufladen wollt. Für den echten Notfall braucht ihr deutlich mehr Speicher und Leistung. 1.000-Wh-Geräte liegen im Trend, können aber auch nicht alles, wie wir im Test der Jackery Explorer 1000 Pro festgestellt haben.

Jackery Solargenerator 1000 PRO 160W, 1002 Wh Powerstation mit 2* 80 W Solarmodulen, AC-Schnellladun Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2022 15:21 Uhr

Wollt ihr beispielsweise wirklich einen normalen Wasserkocher betreiben oder andere Geräte, die für kurze Zeit viel Strom benötigen, dann muss es schon eine deutlich mächtigere Powerstation sein wie der Jackery Explorer 2000 Pro (bei Amazon anschauen). Bluetti bietet sogar Solargeneratoren an, wo ihr die Akkukapazität bei Bedarf erweitern könnt. Kostet dann natürlich auch deutlich mehr, schafft aber auch mehr Spielraum.

BLUETTI Tragbare Powerstation AC300 mit 2xB300 Erweiterungsakkus, 6144Wh LiFePO4 Batterie-Backup mit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.09.2022 15:24 Uhr

Mit so einer gigantischen Powerstation könnt ihr dann auch Haushaltsgeräte oder Werkzeug betreiben. Für Normalos ist das aber viel zu teuer und zu viel. So etwas lohnt sich eher als Speicher, wenn ihr eine Solaranlage auf dem Dach besitzt, aber keine feste Installation haben wollt.