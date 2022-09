Falls der Strom in Deutschland durch einen Blackout oder Sturm ausfällt, dann funktioniert in vielen Haushalten auch der Herd nicht mehr. In dem Fall seid ihr aufgeschmissen, wenn ihr Lebensmittel zubereiten wollt. Für den Notfall gibt es aber kleine Gaskocher, die aktuell bei Amazon im Set mit Gaskartuschen günstiger verkauft werden.

Amazon verkauft Gaskocher günstiger

Ein mobiler Gaskocher wurde bisher eher dafür genutzt, um beim Camping oder Zelten eine warme Mahlzeit zubereiten zu können. In der Energiekrise könnte ein Gaskocher als Backup aber auch ganz praktisch werden. Nämlich genau dann, wenn der Strom ausfällt. Für den Fall solltet ihr nicht nur Lebensmittel, Wasser und bestimmte Geräte vorbereitet haben, sondern auch eine Möglichkeit, um etwas warmes zu Essen zubereiten zu können. Genau so ein Set erobert aktuell die Bestseller bei Amazon. Dort bekommt ihr einen mobilen Gaskocher mit Tragekoffer und acht Gaskartuschen für unter 60 Euro (bei Amazon anschauen).

Magnum Gaskocher inkl. Tragekoffer + 8 Kartuschen + Band / Campingkocher 1-flammig Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2022 11:42 Uhr

Die Gaskartusche wird einfach seitlich in ein Fach gelegt, angeschlossen und ihr könnt darauf ohne Probleme einen Kochtopf nutzen. Weitere Gaskartuschen könnt ihr natürlich auch noch bei Amazon bekommen (bei Amazon anschauen). So seid ihr mehrere Tage abgesichert und könnt kochen. Wichtig ist, dass ihr auf eine gute Belüftung achtet.

Wollt ihr es noch mobiler, dann kann ich euch einen noch kleineren Gaskocher empfehlen, der sogar etwas günstiger, aber nicht ganz so stabil ist (bei Amazon anschauen). Den hatte ein Bekannter auf meiner Motorradtour durch Europa mit, um darauf unterwegs etwas Warmes zu Trinken zubereiten zu können. Zum Kochen von beispielsweise Nudeln, Reis oder Kartoffeln in einem Topf würde ich die obere Lösung bevorzugen.

Magnum Schlüsselband mit Camping&Gaskocher Set E190 mit Gaskartuschen Gasherd/Kochfeld 1-flammig gee Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2022 11:49 Uhr

Mit einem Solargenerator könnt ihr Strom erzeugen, speichern und abrufen:

Gaskocher für mehr als nur den Notfall

Solche Gaskocher sind aktuell sehr gefragt, da viele Menschen Angst vor einem Blackout haben. Tatsächlich ist das investierte Geld aber nicht weggeschmissen, denn mit solchen mobilen Gaskochern könnt ihr unterwegs oder im Garten auch mal was zubereiten. Ansonsten schaffen sie natürlich etwas mehr Sicherheit für den Ernstfall, der vermutlich nicht eintreffen wird.