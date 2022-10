Wenn ihr euch für den Notfall rüsten oder mobil etwas mehr Energie dabei haben wollt, ist ein Solargenerator die optimale Wahl für euch. Dort ist eine Batterie integriert und die ladet ihr mit einem Solarpanel überall auf, wo ihr wollt.

Amazon verkauft Solargenerator mit Solarpanel günstiger

Egal ob beim Camping, einem längeren Ausflug oder einfach zur Sicherheit: Einen Solargenerator zur Verfügung zu haben, ist eine tolle Sache. Während früher zur mobilen Energiegewinnung Benzin- und Dieselgeneratoren genutzt wurden, wird das heutzutage mit Solarenergie gemacht. Amazon verkauft gerade ein Komplettset mit Solargenerator und Solarpanel für nur 756,79 Euro (bei Amazon anschauen), wenn ihr den 20-Prozent-Gutschein auf der Produktseite aktiviert.

Jackery Solargenerator 500 mit SolarSaga 100 Statt 945,99 Euro: Tragbare Powerstation mit 518 Wh und SolarSaga 100 W Solarpanel. Rabattgutschein einlösen und 20 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.10.2022 02:56 Uhr

Das Set besteht aus einem Solargenerator, der eine Batterie mit einer Kapazität von 518 Wh enthält, und einem 100-Watt-Solarmodul, das ihr überall aufstellen und für den Transport einfach zusammenklappen könnt. Es handelt sich um ein geschlossenes System. Ihr braucht also wirklich keine externe Steckdose oder Sonstiges. Solarmodul zur Sonne ausrichten, Kabel am Solargenerator anschließen und schon wird der Akku geladen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Batterie natürlich auch zuhause an der Steckdose aufladen.

Wenn ihr etwas mehr Leistung braucht, gibt es auch das Modell mit 1.002 Wh und zwei 100-Watt-Solarmodulen für 1.439,20 Euro im Angebot (bei Amazon anschauen). Auch hier müsst ihr den 20-Prozent-Gutschein aktivieren. Damit könnt ihr schon etwas mehr anstellen.

Jackery Solargenerator 1000 mit 2x SolarSaga 100 Statt 1.799 Euro: Tragbare Powerstation mit 1.002 Wh und 2x SolarSaga 100 W Solarpanel. Rabattgutschein einlösen und 20 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.10.2022 13:26 Uhr

Wenn es noch mehr Leistung braucht, dann könnt ihr zum 2000er-Modell greifen:

Ein Balkonkraftwerk ist eine stationäre Alternative:

Wozu ist so ein Solargenerator sinnvoll?

Mit einem Solargenerator und einem Solarpanel könnt ihr überall Energie erzeugen. (Bildquelle: Jackery)

Ihr könnt so einen Solargenerator unterwegs als mobile Energiestation nutzen, um verschiedene Dinge aufzuladen oder zu benutzen. Es sind mehrere USB-Anschlüsse und eine Schuko-Steckdose vorhanden. Ihr müsst nur darauf achten, dass die Geräte nicht über 500 Watt an Leistung ziehen. Das ist bei diesem Modell nämlich das Limit. Braucht ihr mehr Leistung, könnt ihr natürlich eine größere Batterie mit mehr Solarzellen für mehr Geld kaufen (bei Amazon anschauen).

Grundsätzlich ist so ein Solargenerator aber auch sinnvoll für den Notfall, wenn der Strom ausfällt, ihr aber weiterhin einige Geräte mit Energie versorgen wollt. Beispielsweise ein Laptop oder ihr wollt die Handys laden. Je größer die Batterie, desto mehr Leistung steht zur Verfügung. Wollt ihr unterwegs also einen Wasserkocher verwenden, der 2.000 Watt zieht, dann müsst ihr darauf achten. Das kleine Set hier eignet sich perfekt zum Campen, wenn ihr eure mobilen Geräte aufladen wollt.