Wer sich einen original Weber-Gasgrill zum kleinen Preis gönnen möchte, hat jetzt die Möglichkeit. Bei Amazon wird nämlich der Klassiker Weber Q1000 mit Stand zum absoluten Bestpreis verkauft. Damit seid ihr immer mobil, könnt ihn aber auch gut auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten verwenden.

Weber Q1000 bei Amazon günstig zu haben

Diesen Gasgrill hat sicher jeder schon einmal gesehen. Der Weber Q1000 gilt als Klassiker und erfreut sich extrem großer Beliebtheit in Deutschland. Durch die kompakten Außenmaße kann man ihn sowohl auf dem Balkon, der Terrasse, im Garten aber auch ganz einfach unterwegs im Park oder am See verwenden. Bei Amazon ist der Weber Q1000 mit Stand aktuell für nur 245,99 Euro (bei Amazon anschauen) zu haben. Normalerweise müsst ihr für diesen Gasgrill um die 290 Euro bezahlen. Da der Preis selten sinkt, sollte man die Gelegenheit nutzen und direkt zuschlagen.

Es handelt sich um ein zeitlich begrenztes Angebot und kann jederzeit vergriffen sein. Checkt also vor dem Kauf noch einmal den Preis.

Tipp: Wollt ihr eine normale Gasflasche an den Weber-Gasgrill und nicht nur teure Kartuschen nutzen, braucht ihr noch einen Adapter (bei Amazon anschauen).

Es gibt große Unterschiede beim Grillen:

Gas-, Elektro- oder Kohlegrill? Die Vor- und Nachteile Abonniere uns

auf YouTube

Was macht den Weber Q1000 so beliebt?

Auspacken, Gaskartusche anschließen und das Grillgut ist in wenigen Minuten fertig zubereitet – das ist beim Weber Q1000 Programm. Das porzellanemaillierte Guss-Grillrost sorgt in Kombination mit dem Gasbrenner für eine gute Wärmeverteilung und ein tolles Grillerlebnis. Der Deckel hält die Hitze und sorgt dafür, dass das Grillgut schnell fertig wird. Zudem kann ein schönes Muster eingebrannt werden. Weber setzt auf hochwertige Materialien, klassisches Design und einfache Bedienung. So kann jeder zum Grillprofi werden und seine Liebsten mit tollen Speisen versorgen.

Bei Amazon bekommt der Gasgrill 4,8 von 5 Sternen und wird dort sehr gelobt (bei Amazon anschauen). Wer sich also einen kleinen Gasgrill gönnen möchte, sollte jetzt zuschlagen. Wer mehr über Gasgrills erfahren möchte, kann sich unsere Kaufberatung dazu anschauen.