Preise für E-Bikes sind in den letzten Monaten in die Höhe geschossen, da das Interesse so groß geworden ist und die Hersteller mit der Produktion nicht nachkommen. Wer aber nur ein möglichst günstiges E-Bike für kürzere Strecken sucht, der sollte sich das „F.lli Schiano Men's E-Ride“-E-Bike anschauen, das bei Amazon für knapp über 500 Euro verkauft wird.

Amazon verkauft komplettes E-Bike für 532 Euro

Es gibt sie noch, die absoluten Schnäppchen-E-Bikes. Bei Amazon ist gerade das „F.lli Schiano Men's E-Ride“-E-Bike im Angebot, das für unglaubliche 532,10 Euro (bei Amazon anschauen) verkauft wird. Nicht etwa von einem chinesischen Händler, der es noch importieren muss, sondern direkt von Amazon mit Lieferung in wenigen Tagen. Bei höherpreisigen E-Bikes bekommt man für den Preis nicht einmal den Akku, hier ein ganzes Fahrrad. Und das sieht sogar noch ziemlich gut aus.

Das „F.lli Schiano Men's E-Ride“-E-Bike bringt im Grunde alles an Ausstattung mit, was man im Straßenverkehr benötigt. Licht, Schutzbleche, eine Klingel und der Fahrradständer sind dabei. Der Akku mit 374,4 Wh ist unter dem Gepäckträger verbaut und der 250-Watt-Motor im Hinterrad. Es gibt insgesamt 21 Gänge und mehrere Fahrmodi. Das Fahrrad kommt auf ein Gewicht von 22 kg, was absolut okay ist. Die Rahmengröße liegt bei 48 cm, was für Männer mit einer Größe von 175 bis 185 ausreichen soll.

Es gibt jetzt sogar Wohnmobile für E-Bikes, die wir euch im Video zeigen:

Was taugt das günstige E-Bike bei Amazon?

Die Bewertungen bei Amazon sind tatsächlich ziemlich gut. Es gibt 4,3 von 5 Sternen bei 50 Bewertungen (bei Amazon anschauen). Dort wird das schicke Design und die gute Fahrbarkeit gelobt. Das E-Bike lässt sich auch gut selbst reparieren, wenn man mal einen Platten hat. Für kurze Strecken ist dieses Modell eigentlich perfekt und mit knapp über 500 Euro sogar günstiger als manche Fahrräder ohne E-Antrieb.