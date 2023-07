Aktuell sehnt man sich oft nach einer erfrischenden Abkühlung in den eigenen vier Wänden. Das mobile Klimagerät Midea Silent Cool 26 Pro kommt diesem Wunsch entgegen. Es soll eine effektive und dennoch leise Kühlung bieten, die in jedem Raum eingesetzt werden kann. In diesem Artikel nehmen wir das entsprechende Amazon-Angebot zum Prime Day genauer unter die Lupe und geben euch eine Einschätzung.

Mobiles Klimagerät von Midea zum Bestpreis bei Amazon

Mit dem Midea Silent Cool 26 Pro könnt ihr auch an heißen Tagen einen kühlen Kopf bewahren. Das Modell bietet zum Amazon-Preis von 339 Euro einiges fürs Geld (Angebot bei Amazon ansehen). Das Angebot gilt nur für Prime-Kunden am Amazon Prime Day. Im Preisvergleich kostet es mindestens 418 Euro, somit könnt ihr hier ein gutes Schnäppchen ergattern.

Midea Silent Cool 26 Pro Statt 459 Euro: Mobiles Klimagerät / Klimaanlage mit 2,6kW und Abluftschlauch für Raumgröße bis 88 m³ (33 m²). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2023 11:47 Uhr

Was bietet euch die Klimaanlage von Midea?

Die Klimaanlage bietet euch eine starke Kühlleistung für Räume mit ca. 88 m³ bzw. 33 m². Das Besondere ist jedoch, dass sie dabei kaum hörbar ist. Dank der innovativen Silent-Cool-Technologie könnt ihr euch in einer angenehmen Atmosphäre entspannen, ohne von unerwünschten Geräuschen gestört zu werden.

Ein weiterer Vorteil des Midea Silent Cool 26 Pro ist seine Mobilität. Das Gerät ist mit praktischen Rollen ausgestattet, sodass ihr es mühelos von Raum zu Raum bewegen könnt. Das bedeutet, dass ihr nicht an einen einzigen Raum gebunden seid, sondern die angenehme Kühle im ganzen Haus genießen könnt. Egal ob Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Büro – das Klimagerät passt sich euren Bedürfnissen an. Zudem ist es mit einem effektiven Luftfiltersystem ausgestattet, das Schadstoffe, Staub und Allergene aus der Luft entfernt.

Die Bedienung des Klimageräts ist besonders einfach gehalten. Das übersichtliche LED-Display ermöglicht euch eine intuitive Steuerung der gewünschten Einstellungen. Ihr könnt die Temperatur, Lüftergeschwindigkeit und den Timer nach euren Vorlieben anpassen. Zudem verfügt es über eine energieeffiziente Funktion, die euch dabei unterstützt, Energie zu sparen und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren.

Mehr als 400 Kunden bei Amazon haben ihre Bewertung hinterlassen und vergeben ziemlich gute 4,2 von 5 Sternen. Insgesamt bietet euch das Klimagerät eine leistungsstarke und dennoch leise Kühlung für zu Hause. Mit seiner Mobilität, einfachen Bedienung und energieeffizienten Funktionen überzeugt es auf ganzer Linie. Nutzt das aktuelle Angebot auf Amazon, um euch diesen Sommer eine angenehme Abkühlung zu sichern. Ihr werdet die heißen Tage damit besonders entspannt und komfortabel verbringen können.

Midea Silent Cool 26 Pro jetzt ab 339,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.07.2023 11:47 Uhr

Ihr wollt eine noch eine günstigere Alternative? Dann hat Lidl auch noch ein passendes Angebot für euch auf Lager:

