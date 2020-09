Bildquelle: Xiaomi

Der Herbst ist da und damit wird die Überwindung größer, das Haus zu verlassen, um Sport zu machen. Wer sich von dem grauen Wetter nicht aufhalten lässt und seine Fortschritte festhalten möchte, der kann heute das Xiaomi Mi Band 5 zum günstigen Preis bei Amazon kaufen. Die Aktion läuft aber nur kurze Zeit.

Xiaomi Mi Band 5 günstig kaufen

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat erst vor wenigen Monaten das Mi Band 5 offiziell vorgestellt und in Deutschland auf den Markt gebracht. Wer bisher gezögert hat, kann jetzt bei Amazon zum Preis von nur 29 Euro zuschlagen. Das ist der aktuelle Bestpreis, wenn man in Deutschland bestellt. Man muss zwar etwas mehr zahlen als bei einem Import aus China, dafür aber auch nicht zwei Monate warten und hoffen, dass das Teil überhaupt ankommt. Von Amazon wird meist am nächsten Tag geliefert und man hat den großen Vorteil, dass man sich bei Problemen direkt an Amazon wenden kann. Da sind die paar mehr Euro gut investiert. Wichtig: Der Verkauf und Versand erfolgen von Amazon.

Amazon verkauft das Xiaomi Mi Band 5 nur für kurze Zeit zu dem Preis. Wer den Fitness-Tracker also im Blick hatte, sollte nicht zögern und zuschlagen. Im nachfolgenden Video werden die Eigenschaften der neuen Generation vorgestellt. Im Vergleich zum Vorgänger hat sich sehr viel getan und besonders das größere OLED-Display ist viel besser geworden.

Für wen lohnt sich das Xiaomi Mi Band 5?

Im Endeffekt für alle, die keine Smartwatch haben wollen und trotzdem einen digitalen Partner zum Trainieren suchen. Das Xiaomi Mi Band 5 bietet ein tolles OLED-Display mit höherer Helligkeit, um auch im Freien gut abgelesen werden zu können. Es werden viele Sportarten erkannt, der Fitness-Tracker ist wasserdicht und bietet eine extrem lange Laufzeit. Selbst der Puls kann überwacht werden. Allein auf ein GPS-Modul muss man verzichten. Ansonsten ist der Xiaomi-Fitness-Tracker ein Alleskönner, der nicht zu groß ist, wenig kostet und angenehm getragen werden kann.