Wer sich gerne einen OLED-Fernseher zulegen will, muss meist besonders tief in Tasche greifen. Nicht so beim aktuellen Amazon-Angebot für ein Gerät von LG, welches ihr gerade für unter 1.000 Euro ergattern könnt. Wir haben die Details für euch.

Amazon: LG OLED B2 in 55 Zoll zum Schnäppchenpreis Bei Amazon bekommt ihr den OLED55C22LB gerade zum Knallerpreis von 999 Euro inklusive Versand (Angebot bei Amazon ansehen). Alternativ könnt ihr zum gleichen Preis bei MediaMarkt zuschlagen (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Bei anderen Händlern kostet der Premium-Fernseher aktuell mindestens 1.149 Euro inklusive Versand. LG B2 OLED-TV 55 Zoll (OLED55B29LA) Statt 1.899 Euro UVP: OLED-Fernseher mit 4K, Dolby Vision und HDR10, 120 Hz; VRR und 2× HDMI 2.1. Optimal für Spieler. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2023 14:23 Uhr

Was bietet euch der LG OLED B2?

In Sachen Bildqualität geht fast nichts über OLED-Fernseher – und LG ist als Hersteller der meisten Panels sowieso vorne. Bei den mittlerweile vielen Modellvarianten am Markt, unterschiedlichen Größen, Herstellern und Modelljahren ist es aber herausfordernd, den Überblick zu bewahren.

Die B2-Serie bietet seit 2022 das neue, hellere Evo-Panel von LG, was sich besonders bei HDR-Inhalten bemerkbar macht – neben Dolby Vision (wichtig für Netflix, Disney+ und Apple TV+, jeweils mit eigenen Apps) und HLG ist das Gerät mit der neuesten Software webOS 22 ausgestattet. Anwendungen für alle relevanten Streaming-Dienste und Mediatheken sind hier verfügbar. Dank LGs Magic Remote ist die Steuerung und Konfiguration des TV-Geräts ein Kinderspiel.

Der Fernseher hat zudem 2× HDMI-2.1-Ports, wodurch sich das TV-Gerät nicht nur optimal für Filme und Serien eignet, sondern auch für Games. Angeschlossene PCs und Spielkonsolen wie Xbox Series und PS5 können hier ihre Stärken vollständig ausspielen – mit Bildraten bis 120 FPS und VRR (variabler Bildrate) spielen sich moderne Games unvergleichlich gut.

LG B2 OLED-TV 55 Zoll (OLED55B29LA) jetzt ab 999,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2023 13:16 Uhr

LG-OLED-Fernseher im Video

Auf der IFA 2022 haben wir uns unter anderem auch die neuen LG-OLEDs angeschaut.

Ihr wollt noch Alternativen? Dann haben Amazon & MediaMarkt auch die passenden Angebote für euch parat:

LG A2 OLED-TV 48 Zoll (OLED48A29LA) Statt 1.899 Euro UVP: OLED-Fernseher mit 4K, Dolby Vision, 60 Hz, webOS22 und Cinema HDR. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2023 13:20 Uhr

LG A2 OLED-TV 55 Zoll (OLED55A29LA) Statt 1.699 Euro UVP: 4K-OLED-TV mit hervorragender Bildqualität, Dolby Vision, webOS 22. 60 Hz und HDMI 2.1. Modelljahr 2022. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2023 14:28 Uhr

