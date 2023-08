Ihr seid gerade auf der Suche nach einem günstigen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung? Dann schaut doch mal bei Amazon vorbei, denn dort findet ihr derzeit ein Modell von Soundcore zu einem unschlagbaren Preis. Wir haben uns das Angebot angeschaut und geben euch unsere Meinung dazu.

Bluetooth-Kopfhörer mit ANC zum Sparpreis bei Amazon

Bei Amazon bekommt ihr mit dem Soundcore Life Q30 gerade einen guten Bluetooth-Kopfhörer inklusive ANC für 59,99 Euro inklusive Versand (Angebot bei Amazon ansehen). Nutzt dazu den 25-Prozent-Rabattcoupon unter dem Angebotspreis. Regulär kosten die Kopfhörer 80 Euro, somit bekommt ihr hier einen tollen Deal.

Soundcore Life Q30 Statt 79,59 Euro UVP: Bluetooth-Kopfhörer mit Klinkenanschluss, Hybrid-Active-Geräuschisolierung und einer Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden. Coupon aktivieren und 25 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.08.2023 13:13 Uhr

Was bietet euch der Soundcore Life Q30?

Durch den günstigen Preis dürft ihr natürlich keine Wunder bei der Klangqualität erwarten – der Kopfhörer konnte die Kunden bei Amazon aber überzeugen und schneidet mit 4,5 von 5 Sternen bei über 53.000 Bewertungen ziemlich ordentlich ab. Gelobt werden dabei vor allem der gute Klang sowie die überzeugende Verarbeitung.

Der Kopfhörer verbindet sich über Bluetooth 5 und der Hersteller gibt eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden ohne angeschaltetes ANC und bis zu 40 Stunden mit ANC an. Es gibt zwei integrierte Mikrofone, womit ihr das Gerät auch zum Telefonieren verwenden könnt. Kompatibel ist der Kopfhörer mit Android, iOS, PC, Mac und weiteren Bluetooth-Geräten.

ANC-Kopfhörer bei Amazon: Lohnt sich der Kauf?

Bei einem Preis von um die 60 Euro kann man im Grunde nicht viel falsch machen. Der Soundcore Life Q30 ist viel günstiger als die Alternativen bekannter Marken, sieht aber vielleicht nicht ganz so stylish aus. Die Qualität, Funktion und Soundqualität überzeugen allerdings – wenn man den niedrigen Preis bedenkt. Wer nicht über 200 Euro für ANC-Kopfhörer von Bose, Sony und Co. hinlegen will, ist mit diesem Bluetooth-Kopfhörer daher auch gut bedient.

