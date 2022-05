Neben Echo und Kindle hat Amazon auch Fernseher im Repertoire und arbeitet dafür mit Grundig zusammen. Die Fire TVs sind für kurze Zeit zu absoluten Bestpreisen erhältlich. Wir stellen euch einige der Geräte vor und verraten, warum sich eine Anschaffung für euch lohnen könnte.

Amazon: Grundig Fire TVs im Abverkauf

Versand-Riese Amazon haut seine Fire TVs gerade wieder stark reduziert raus. Die perfekt für Prime Video und andere Streaming-Dienste ausgestatteten Fernseher sind bis zu 60 Prozent reduziert und im Preisbereich unter 400 Euro erhältlich. Damit eignen sie sich hervorragend als Einsteigergerät in die 4K-Bilderwelt oder als Zweitgerät.

Grundig Vision 8: Fire TV zum kleinen Preis

Das Preis-Leistungs-Verhältnis der Grundig Fire TVs ist generell durchweg solide. Der Grundig Vision 8 Fire TV mit 49 Zoll ist gerade sogar so günstig wie nie zuvor zu haben. Für nur 269 Euro bietet das Gerät alles, was ein moderner Fernseher so braucht. Der LED-Bildschirm besitzt Ultra-HD-Auflösung und HDR-Support. Als Betriebssystem ist Fire TV integriert, womit man über den App-Store und entsprechende Apps sofort Zugriff auf alle relevanten Streaming-Dienste hat (vorausgesetzt man hat die entsprechenden Abos).

Per Sprachsteuerung über die Alexa-Sprachfernbedienung kann das Gerät ganz einfach auch ohne Knöpfe drücken bedient werden. Mit an Bord ist das Magic-Fidelity-Soundsystem mit 40 Watt Soundleistung, was laut Grundig auch bei geringen Lautstärken für einen hervorragenden Sound sorgt. Das Gerät hat 3 HDMI-Eingänge – ausreichend, aber Gamer mit mehreren Konsolen werden unter Umständen um Verteileroptionen nicht herumkommen.

Seht die Grundlagen der Fire TVs erklärt im Video:

Grundlagen des Grundig Fire TV-Edition Fernsehers

Die Gerätedetails im Überblick:

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

HDR-Support

Bildschirmdiagonale: 50 Zoll (126 cm)

Fire TV und Alexa Sprachsteuerung integriert

HD-Triple-Tuner (DVB-T2 HD/C/S2)

Anschlüsse: 3× HDMI 2.0, 2× USB 2.0

Modellname: 49 VAE 80

Abmessungen: 119,9 x 80,4 x 19,1 cm

Weitere Grundig Fire TV Modelle aktuell im Angebot

Grundig Vision 7 - Fire TV - 50 Zoll (50 VAE 70) Satt 475,89 Euro: 50 Zoll-Fernseher mit Ultra HD Auflösung und 60 Hz Bildwiederholungsrate. Integriertes Fire TV-Erlebnis durch vorinstallierte Apps wie Netflix, YouTube, Prime Video und Co. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.05.2022 13:05 Uhr

Grundig Vision 6 - Fire TV - 32 Zoll (32 GFW 6060) Statt 499 Euro UVP: 32 Zoll Fernseher (80 cm Bilddiagonale) mit Ultra HD Auflösung und 60 Hz Bildwiederholungsrate. Integriertes Fire TV-Erlebnis dank vorinstallierter Streaming Apps. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.05.2022 11:48 Uhr

