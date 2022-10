Bei Amazon ist der Philips Hue Lightstrip Plus zum Prime Day deutlich günstiger zu bekommen. Kunden erwartet ein satter Rabatt in Höhe von 50 Prozent im Vergleich zum nächstbesten Angebot. Das Lightstrip-Set besteht aus einer Basis und einer Erweiterung. Die Steuerung erfolgt über Bluetooth auf dem Handy.

Amazon Prime Day: Philips Hue Lightstrip Plus

Bei Amazon bekommt ihr das Philips-Hue-Lightstrip-Plus-Starter Set zum absoluten Schnäppchentarif. Durch den Prime Day bekommt ihr das Set gerade für nur noch 56,99 Euro (Angebot bei Amazon ansehen). Das Set, bestehend aus einer zwei Meter langen Basis und einer ein Meter langen Erweiterung, kostet eigentlich mindestens 113,98 Euro im Preisvergleich.

Philips Hue White and Color LightStrip Plus Statt 113,98 Euro: Hue Lightstrip 2m Basis + Lightstrip Plus 1m Erweiterung, 16 Mio. Farben, steuerbar via App. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.10.2022 14:49 Uhr

Was bietet euch das Philips-Hue-Lightstrip-Plus-Set?

Beim Philips Hue Lightstrip Plus handelt es sich um eine Beleuchtung für das Smart Home. Die Leuchtbänder können im Grunde beliebig kombiniert werden, erst nach einer Länge von 10 Metern ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Das Set lässt sich einfach in der Wohnung installieren und befestigen. Zur Steuerung dient eine App von Philips, mit der bis zu 10 Lampen in einem Raum gesteuert und Lichtszenen eingestellt werden können. Beim Philips Hue Lightstrip Plus lässt es sich aus 16 Millionen Farben wählen. Das Licht selbst kann sowohl kühl als auch Warmweiß strahlen. Die Farbtemperatur liegt je nach Einstellung zwischen 2.000 und 6.500 Kelvin.

Da sich die Leuchtbänder flexibel biegen lassen, ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die Lightstrips lassen sich sowohl an der Decke als auch zum Beispiel unter Möbelstücken installieren. Wie üblich lassen sich die Leuchtbänder mit anderen Produkten von Philips Hue kombinieren.

Noch mehr bietet der Philips Hue Play Gradient Lightstrip:

Ambient Light für alle: Philips Hue Play Gradient Lightstrip

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.