Wer aktuell auf der Suche nach einem großen und günstigen Samsung-Fernseher ist, der sollte bei Amazon reinschauen. Dort gibt es ein sehr beliebtes Modell mit 65-Zoll-Diagonale zu einem konkurrenzlos günstigen Preis.

Amazon verkauft 65-Zoll-Samsung-Fernseher für 599 Euro

Wer sich einen neuen Fernseher gönnen möchte, kann bei Amazon zuschlagen. Dort wird für kurze Zeit der Samsung GU65TU6979UXZG mit 65 Zoll und 4K-Auflösung zum Preis von nur 599 Euro (bei Amazon anschauen) verkauft. Diesen Preis hatten wir zuletzt vor vielen Monaten erreicht. Jetzt werden die Fernseher langsam wieder günstiger, sodass der Samsung-TV zu einem absoluten Bestpreis bei Amazon angeboten wird. Im Preisvergleich muss man mindestens 60 Euro mehr zahlen.

Bei dem TV handelt es sich um ein aktuelles Modell aus dem Jahre 2020 mit allen Features, die man benötigt. Samsung selbst hat dafür fast 1.049 Euro verlangt. Integriert ist ein Triple-Tuner, mit dem man alles empfangen kann. Per WLAN hat man auch Zugriff auf die meisten Streaming-Dienste und sogar AirPlay2 wird unterstützt. So könnt ihr sehr einfach euer Apple-Gerät mit dem Samsung-TV verbinden. Der 65-Zoll-Bildschirm unterstützt zudem HDR 10+. Für guten Klang sorgt Dolby Digital Plus. Es stehen zwei HDMI-Anschlüsse, darunter einer mit HDMI 2.1, zur Verfügung und sogar ein USB-Port.

In diesem Video verraten wir euch, ob LCD oder OLED besser ist:

Für wen lohnt sich der Kauf des Samsung-TVs bei Amazon?

Im Endeffekt für alle, die einen großen Markenfernseher sehr günstig kaufen wollen. Für den 65-Zoll-Samsung-Fernseher sind die von Amazon verlangten 599 Euro hervorragend. Nicht einmal Aldi konnte seinen 65-Zoll-Fernseher zu Beginn des Monats billiger anbieten. Und hier bekommt man immerhin ein Markengerät. Wer also einen riesigen Fernseher zum kleinen Preis haben möchte, der schlägt zu, solange das Angebot bei Amazon noch gilt (bei Amazon anschauen).