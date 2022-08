Wenn ihr auf der Suche nach einem möglichst günstigen, aber ziemlich guten Android-Smartphone seid, dann solltet ihr bei Amazon reinschauen. Dort wird das Samsung Galaxy M23 5G zu einem so günstigen Preis verkauft, dass man es gar nicht glauben möchte.

Amazon verkauft Samsung-Handy für 99 Euro

Originalartikel:

Als das Samsung Galaxy M23 5G vor einigen Monaten in Deutschland auf den Markt kam, hat es stolze 289 Euro gekostet. Aktuell verkauft Amazon das Smartphone mit dem großen Akku für schlappe 99 Euro (bei Amazon anschauen). Der Preis wirkt fast schon surreal niedrig, aber ich habe gerade selbst zugeschlagen und konnte mir das Handy für den Preis sichern.

Samsung Galaxy M23 5G, Android Smartphone ohne Vertrag, 6,6 Zoll Infinity-V TFT Display, 5.000 mAh A Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.08.2022 08:22 Uhr

Wir wissen nicht, wieso der Preis so günstig ist und wie lange sich der günstige Preis für das Samsung Galaxy M23 5G hält. Wenn ihr ein Samsung-Handy mit großem Akku zu einem günstigen Preis sucht, dann solltet ihr ohne Zögern sofort zugreifen. Wichtig: Es ist kein Netzteil im Lieferumfang. Ihr solltet also noch dieses Samsung-Netzteil für einige Euro bestellen, wenn ihr keins habt (bei Amazon anschauen). Nur das Kabel liegt noch bei.

Bei dem Preis für das Samsung Galaxy M23 5G konnte auch ich nicht widerstehen. (Bildquelle: GIGA)

Für dieses Smartphone wird es auch Android 13 als Update geben:

Was hat das Samsung Galaxy M23 5G drauf?

Das Samsung Galaxy M23 5G ist ein typisches Einsteiger-Smartphone von Samsung, wobei man hier schon fast eine Mittelklasse-Ausstattung bekommt. Dazu zählt beispielsweise ein Full HD+-Display, wobei es sich hierbei um ein TFT-Panel handelt. Trotzdem werden 120 Hz unterstützt, was in der Preisklasse eine kleine Sensation ist. Dazu gibt es einen Octa-Core-Prozessor, 4 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Der Akku misst 5.000 mAh und dürfte in der Konfiguration eine sehr lange Laufzeit besitzen.

Natürlich verfügt das Samsung Galaxy M23 5G über einen Fingerabdrucksensor an der Seite, eine Dual-SIM-Funktion und der Speicher kann per microSD-Karte erweitert werden. Da es sich um ein neues Samsung-Handy handelt, gibt es hier fünf Jahre Software-Updates. Mehr kann man für diesen Preis nicht verlangen.